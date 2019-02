Formigoni,c'è l'ordine esecuzione pena

: #Formigoni condannato a 5 anni e 10 mesi. L'ex governatore va in carcere. Atteso domani l'ordine di esecuzione dell… - Agenzia_Ansa : #Formigoni condannato a 5 anni e 10 mesi. L'ex governatore va in carcere. Atteso domani l'ordine di esecuzione dell… - Agenzia_Ansa : #Formigoni condannato a 5 anni e 10 mesi. L'ex governatore va in carcere. Atteso OGGI l'ordine di esecuzione della… - SkyTG24 : #UltimOra Caso #Maugeri, firmato l'ordine di carcerazione per Roberto #Formigoni #canale50 -

Il sostituto procuratore generale di Milano Antonio Lamanna ha firmato l'didellaper l'ex governatore lombardo Roberto, condannato ieri in via definitiva dalla Cassazione a cinque anni e dieci mesi nel processo per il caso Maugeri-San Raffaele. Ad eseguire il provvedimento sono stati delegati i Carabinieri, e sarebbe stato indicato come carcere la struttura di Bollate.(Di venerdì 22 febbraio 2019)