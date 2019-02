Formigoni nel carcere di Bollate | deve scontare una condanna di 5 anni Foto

Formigoni si è costituito spontaneamente nel carcere di Bollate : Milano, 22 feb., askanews, - L'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni si è costituito spontaneamente nel carcere di Milano-Bollate, dopo la conferma della condanna a 5 anni e 10 mesi ...

Per Roberto Formigoni firmato l'ordine di carcerazione. Andrà nel carcere di Bollate : Il sostituto procuratore generale di Milano Antonio Lamanna ha firmato l'ordine di esecuzione della pena per l'ex governatore lombardo Roberto Formigoni, condannato ieri in via definitiva dalla Cassazione a cinque anni e dieci mesi nel processo per il caso Maugeri-San Raffaele. Ad eseguire il provvedimento sono stati delegati i Carabinieri, è stato indicato come carcere la struttura di Bollate. Formigoni ha comunque ancora la ...

