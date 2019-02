: “L’indipendenza non garantisce la sovranità” Mario Draghi - - fabelef : “L’indipendenza non garantisce la sovranità” Mario Draghi - - TelevideoRai101 : Draghi: Ue garantisce sovranità a Stati -

"In un mondo globalizzato, l'Ue diviene oggi ancora più rilevante","in molte aree restituisce ai suoi Paesi lanazionale che avrebbero altrimenti perso".Cosìin un discorso all' Università di Bologna.sottolinea che la fiducia degli europei nelle istituzioni Ue è calata dal 57% del 2007 al 42% di oggi,ma nel complesso si apprezzano i benefici dell'integrazione economica;il 75% è favorevole all'euro. "Per tenere insiemecosi diversi",occorre"unità,equità e metodo di far politica"dice(Di venerdì 22 febbraio 2019)