Chelsea | Sarri si rilancia e nega | ' Io alla Roma? È una cazzata'

Chelsea - Sarri dribbla la Roma : 'Mai incontrato Baldini' : Roma - 'C'è chi ha detto di avermi visto a cena a Londra con Baldini , ma l'ultima volta che l'ho sentito era in Sudafrica e credo sia ancora lì. Il tempo di andare a trovarlo non ce l'ho, penso che ...

Gazzetta : “I tifosi del Chelsea insultano Sarri ma lui ha vinto più di Guardiola al primo anno” : “Sono sotto contratto, non è possibile” Il Chelsea di Maurizio Sarri è tornato a vincere. Tre a zero al Malmoe e qualificazione agli ottavi di Europa League. Per la Gazzetta la vittoria “dimostra che la squadra non ha abbandonato il manager al suo destino”. Anche se sottolinea che non si è placata la contestazione dei tifosi. La cornice ambientale e` invece pessima. Siti, forum dei tifosi e una buona fetta dei media stanno mostrando il loro ...

Europa League : Chelsea-Malmoe 3-0 - Sarri agli ottavi in scioltezza : Nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, il Chelsea batte 3-0 il Malmoe con i gol di Giroud, Barkley e Hudson-Odoi e va agli ottavi. Il primo tempo dei Blues è giocato sotto ritmo, poi il Chelsea ...

Europa League - il Chelsea di Sarri è agli ottavi - passano anche Rennes e Benfica : Nella ripresa, gli applausi all'ex Hleb precedono il 3-0 di Papastathopoulos che chiude definitivamente la contesa Arsenal-Bate Borisov, cronaca, curiosità e statistiche Chelsea OK - Dopo la vittoria ...

Sarri-Roma - rivoluzione giallorossa : assalto al tecnico del Chelsea : SARRI ROMA- Secondo quanto riportato dai colleghi di “SportMediaset“, la Roma sarebbe pronta alla clamorosa rivoluzione. Fuori Di Francesco, dentro Sarri, il quale potrebbe chiudere in maniera anticipata la sua avventura al Chelsea. L’attuale tecnico dei londinesi resta i bilico in vista della seconda parte di stagione, tutto potrebbe dipendere dal prossimo match contro il […] L'articolo Sarri-Roma, rivoluzione ...

Chelsea - Rüdiger punta il dito contro Sarri : “la colpa è delle cose tattiche che piace fare al manager” : Chelsea, Rüdiger non certo tenero contro Maurizio Sarri, il quale ha dato al difensore tedesco enorme fiducia in questa annata Antonio Rüdiger non le manda a dire al “metodo-Sarri”. Il difensore del Chelsea gode della fiducia del tecnico, ma parlando al Daily Mail ha sollevato qualche dubbio in merito ai suoi metodi. Parole che di certo non faranno piacere a Sarri: “Stanchezza? No, non direi perché non è come se stessimo ...

Chelsea - Sarri : "Futuro? Devo pensare che allenerò qui per molto tempo" : Dopo l'eliminazione dalla FA Cup per mano del Manchester United, il futuro sulla panchina del Chelsea di Maurizio Sarri è ancora più in bilico. Decisiva potrebbe essere la finale di Coppa di Lega di ...

Chelsea - Sarri spalle al muro 'L unica soluzione è una serie di vittorie' : LONDRA - Una striscia di successi per dare una svolta a una stagione sin qui al di sotto delle attese e soprattutto puntellare la sua panchina. Maurizio Sarri è con le spalle al muro, secondo la ...

Chelsea - Maurizio Sarri si difende : “il Sarri-ball e l’esonero? Ecco cosa dico” : Chelsea, Maurizio Sarri si appresta a vivere un’altra settimana calda dopo la sconfitta dei Blues contro il Manchester United Chelsea, Maurizio Sarri è tornato a parlare in conferenza stampa del delicato momento della sua squadra. Sul banco degli imputati è finito il gioco del tecnico italiano, il cosiddetto Sarri-ball che è stato preso di mira dai cori dei tifosi. Sarri ha voluto rispondere quest’oggi, rivelando di non ...

Chelsea - Sarri : 'Devo pensare di restare qui a lungo - altrimenti non riesco a lavorare' : Tra il coro dei tifosi del Chelsea che invoca il suo esonero e i rumors che vorrebbero Zinedine Zidane o Frank Lampard come possibili sostituti, Maurizio Sarri sta vivendo uno dei momenti più ...

Sarri e il Chelsea - cosa c'è dietro alla crisi profonda del sarrismo - e perché gli inglesi lo detestano - : E questo fa tutta la differenza del mondo. C'è chi è convinto che l'ostilità sempre più forte verso Sarri sia in parte dovuta anche al fatto che è italiano, cioè straniero. È così? Qualche sospetto c'...

Chelsea - la squadra al fianco di Sarri : “ora dobbiamo mantenere la calma” : Il Chelsea non sta di certo attraversando un buon momento ma è sbagliato mettere in dubbio le capacità di Maurizio Sarri, l’ex Napoli può togliersi ancora tante soddisfazioni sulla panchina dei Blues. “La cosa piu’ importante adesso e’ rimanere calmi, dobbiamo continuare ad allenarci duramente per ritrovare il nostro miglior calcio, altrimenti non risolveremo i nostri problemi“, le parole di Pedro, mentre uno ...

Chelsea - l’esonero di Sarri sarebbe il più economico per Abramovich : Costo esonero Sarri Chelsea – La panchina di Maurizio Sarri al Chelsea è fortemente a rischio. I tifosi sembrano aver perso definitivamente la pazienza col tecnico toscano, reduce dall’eliminazione in FA Cup per mano del Manchester United. Sarri è sotto contratto fino al 2021, ma la politica del Chelsea prevede che in caso di esonero […] L'articolo Chelsea, l’esonero di Sarri sarebbe il più economico per Abramovich è stato realizzato ...

Sun : 'Chelsea - Sarri esonerato se perderà la finale di Coppa di Lega con il Manchester City' : LONDRA - 'The final countdown'. Per il 'Sun', in caso di sconfitta nella finale di Coppa di Lega , l'esonero di Maurizio Sarri sarà certo. La sfida tra Chelsea e Manchester City è in programma ...