Capire se uno smartphone ha un virus

Panettiere offre lavoro per 1400 euro ma non trova nessuno : “Si lavora la notte. I giovani devono Capire che questo mestiere resiste alla crisi” : “E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te”, canta Jovanotti in uno dei suoi brani più famosi, Bella. Ma il pane, a quanto pare, non vuole sfornarlo nessuno. La storia che arriva da Reschigliano di Campodarsego, provincia di Padova e che è stata raccontata da Il Gazzettino, è quella di Stefano Brigato che gestisce il panificio del paese. E che cerca un apprendista ma senza successo: stipendio, 1400 euro al mese ma nessuno si fa ...