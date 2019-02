Spoiler U&D | la proposta di Rocco per Gemma | trascorrere la notte insieme al castello

Spoiler U&D : Andrea - Teresa e Antonio forse faccia a faccia nella registrazione di domani : Dopo il mancato lieto fine di qualche giorno fa, Teresa Langella potrebbe presto ritrovarsi faccia a faccia sia con Andrea Dal Corso che con Antonio Moriconi; questo almeno è quello che sostiene il sito 'Vicolo delle News' nelle ultime ore. Stando all'indiscrezione che ha riportato questo famoso blog, giovedì 21 febbraio dovrebbe essere registrata una puntata speciale di Uomini e Donne, nel corso della quale Maria De Filippi ospiterà tutti e tre ...

U&D serale Spoiler - la scelta di Lorenzo : avrebbe lasciato la villa - poi il lieto fine con Claudia : A Uomini e donne è tempo di nuove scelte e dopo aver visto quella di Teresa Langella, ecco che venerdì 22 febbraio verrà trasmessa la seconda puntata speciale del trono classico in prima serata dedicata questa volta alla scelta finale di Lorenzo Riccardi. Il giovane tronista milanese porterà a termine il suo percorso iniziato lo scorso settembre e lo farà rivelando il nome della ragazza con la quale intende mettere su famiglia. Le due ...

Speciale U&D - Spoiler del 22 febbraio : la scelta di Lorenzo al centro della 2^ puntata : Venerdì 22 febbraio andrà in onda la seconda puntata dello 'Speciale Uomini e donne la scelta' che vedrà protagonista il tronista Lorenzo Riccardi chiamato a decidere con chi intraprendere un nuovo cammino fuori dagli studi televisivi tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Dopo il clamoroso 'no' di Andrea Dal Corso a Teresa nel corso della prima puntata, grande attesa per i telespettatori, curiosi di conoscere la scelta del tronista milanese, il ...

Spoiler U&D - la scelta di Teresa in villa : ci sarebbe stato il rifiuto da parte di Andrea : Si avvicina la messa in onda della prima puntata speciale di Uomini e donne, dedicata alla scelta finale di Teresa Langella. Per la bella tronista napoletana è giunto il momento di congedarsi dalla trasmissione e di rivelare il nome del corteggiatore con il quale intende costruire una storia d'amore fuori dal programma di Canale 5. Quest'anno il dating show della De Filippi sbarca in prime time in vista della scelta finale e a poche ore dalla ...

Spoiler U&D : Andrea Dal Corso avrebbe detto 'no' a Teresa - per poi cambiare idea : Arriva come un fulmine a ciel sereno un'indiscrezione sulla scelta di Teresa Langella, che lascia tutti di sasso. Il perCorso a Uomini e Donne sta pian piano giungendo al termine per i tronisti del trono classico e c’è molta attesa per la messa in onda delle scelte, che quest'anno andranno in onda in prima serata su Canale 5. La messa in onda della scelta di Teresa, è prevista per venerdì, dove si potrà vedere il weekend da sogno che la Langella ...

U&D Spoiler : Lorenzo avrebbe lasciato la villa furioso dopo una lite con la Dionigi : In questi giorni si stanno registrando le scelte dei tronisti Lorenzo Riccardi e Teresa Langella. Quella di quest'ultima dovrebbe essere stata registrata lunedì, 11 febbraio, e andrà in onda venerdì sera su Canale 5. Per quanto riguarda quella di Lorenzo, invece, la sua scelta potrebbe essere registrata in questi giorni (qualcuno ipotizza che sia stata registrata ieri). La redazione sta mantenendo la massima riservatezza su quello che è successo ...

Spoiler U&D : Andrew di Temptation avrebbe risposto 'no' a Teresa - Claudia 'sì' Lorenzo : Nella giornata di oggi, dopo la registrazione della scelta di Lorenzo, sul web sono iniziate a circolare delle interessanti anticipazioni su come sarebbe andata a finire sia per il tronista che per la collega Teresa Langella. Secondo il blog 'Vicolo delle News', infatti, la napoletana avrebbe ricevuto un 'no' da Andrea Dal Corso, mentre Riccardi si sarebbe sentito dire 'sì' da Claudia Dionigi nella sala centrale del castello, che ha ospitato le ...

Spoiler U&D registrazione del 12 febbraio : la scelta di Lorenzo sarebbe la Dionigi : Dopo la scelta di Teresa Langella, ieri pomeriggio, 12 febbraio, è stata registrata la puntata speciale di Uomini e Donne dedicata a Lorenzo Riccardi. Il giovane milanese, qualche giorno fa, aveva dichiarato di essere ormai pronto a concludere il suo percorso in compagnia di una delle sue due corteggiatrici: Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Sebbene quest'ultima fosse indicata come favorita in vista dell'atto conclusivo, stando alle prime ...

Spoiler U&D - la scelta di Teresa potrebbe essere stata Dal Corso : Sono giorni di fuoco per il pubblico del trono classico di Uomini e Donne che ha seguito l'ultima edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Per gli ultimi tronisti conosciuti in studio è tempo di dichiarazioni: Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, infatti, sono pronti ad annunciare la loro scelta. I due giovani tronisti stanno registrando le rispettive scelte che, come già sappiamo, quest'anno avranno luogo presso un castello in cui il ...

Spoiler U&D la scelta di Teresa : beccata in lacrime con la Galgani : La scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne è ormai alle porte, anzi, potrebbe essere già stata registrata ieri, 11 febbraio. Ad ogni modo, il pubblico da casa prenderà visione di quanto accaduto il prossimo venerdì, 15 febbraio, in prima serata su Canale 5. La produzione del dating-show sta provando in tutti i modi a nascondere quanto sta accadendo, onde evitare la divulgazione di spiacevoli Spoiler per i telespettatori. Tuttavia, qualche ...

Speciale U&D la scelta - Spoiler : Teresa protagonista della 1^ puntata il 15 febbraio : Venerdì 15 febbraio, a partire dalle 21,20 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata dello 'Speciale Uomini e donne: la scelta', che avrà come protagonista in questo primo appuntamento Teresa Langella, chiamata a scegliere con chi uscire dal programma tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati di Uomini e donne che hanno seguito le vicissitudini e il percorso dei tronisti e che sono a questo ...

U&D - Spoiler trono di Luigi : tensioni tra Irene a Valentina : Nel corso dell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, avvenuta ieri 10 febbraio, sono volati insulti nello studio di Maria De Filippi. Protagonista Irene Capuano, corteggiatrice di Luigi, che durante una lite con il tronista ha fatto delle insinuazioni sull'altra corteggiatrice Valentina circa un presunto fidanzato al di fuori del programma. Indiscrezioni che sono state messe a tacere dalla stessa e che hanno convinto della ...