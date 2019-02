Smart Forease | il prototipo è servito

repubblica

: #EQV, #CLA Shooting Brake, #GLC, #Forease e non solo: ecco tutte le novità che la #MercedesBenz e la #Smart present… - quattroruote : #EQV, #CLA Shooting Brake, #GLC, #Forease e non solo: ecco tutte le novità che la #MercedesBenz e la #Smart present… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) 'Essenziale e dinamica come il concept, la+ aggiunge un 'plus' per sfidare ogni condizione atmosferica nelle metropoli di tutto il mondo', spiegano alla. Il 'plus' è in ...