Manovra, Ue boccia misure del governo

Secondo quanto anticipato da La Repubblica, il giudizio contenuto nel Country report dell'Unione europea sull'Italia è negativo. Per Bruxelles, il cui documento arriverà mercoledì prossimo, la2019 non contiene "capaci di impattare positivamente sulla crescita di lungo termine". Non solo, esse si riveleranno negative per il Pil, per il deficit e per il debito. Inoltre, l'Italia potrebbe diventare un fattore di rischio e contagiare l'intera zona euro.(Di giovedì 21 febbraio 2019)