ATP Delray Beach | Lorenzi sconfitto da Johnson al secondo turno

ATP Delray Beach – Isner show davanti al pubblico di casa : Lacko ko in due set : Isner vola ai quarti di finale del torneo ATP di Delray Beach dopo aver mandato al tappeto Lacko E’ un Isner in splendida forma quello che sta giocando nel torneo ATP di Delray Beach. Il tennista statunitense, numero 9 del ranking mondiale ha staccato il pass, nella notte italiana, per i quarti di finale del torneo di casa. A Isner è bastata un’ora e 12 minuti di gioco per andare al tappeto lo slovacco Lacko, battendolo con un ...

ATP Delray Beach – Seppi vola ai quarti di finale : Thompson ko in tre set : Seppi avanza col sorriso nel torneo ATP di Delray Beach: l’azzurro manda ko Thompson in tre set Andreas Seppi porta alto l’onore azzurro nel torneo ATP di Delary Beach. Il tennista italiano ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo in corso sui campi in cemento degli Stati Uniti, battendo in tre set un tosto Thompson. Seppi, numero 52 del ranking mondiale, ha trionfato dopo un’ora e 46 minuti di gioco col ...

Tennis - ATP Delray Beach 2019 : Andrea Seppi approda ai quarti di finale. Sconfitto Thompson in tre set : Andreas Seppi si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Delray Beach. L’altoatesino ha Sconfitto l’australiano Jordan Thompson, numero 68 del mondo, con il punteggio di 6-3 4-6 6-1 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Il match si apre subito bene per Seppi, che ottiene il break nel terzo game del primo set. L’azzurro sale 3-1 e mantiene il vantaggio comodamente, strappando poi ancora il servizio a ...

ATP Delray Beach – Del Potro conquista il pass per gli ottavi in Florida : battuto Nishioka : Juan-Martin Del Potro vola agli ottavi di finale del torneo ATP di Delray Beach, battuto in due set il giapponese Yoshihito Nishioka Sul cemento dell’impianto sportivo del Delray Beach Tennis Center, Juan-Martin Del Potro ha battuto nella notte italiana Yoshihito Nishioka ai sedicesimi di finale del torneo ATP che si sta tenendo in Florida. L’argentino, in due set ed in un’ora e 51 minuti di gioco, prima ha inflitto ...

ATP Delray Beach : Isner batte Polansky - troverà Lacko al secondo turno : ATP Delray Beach, l’americano Isner ha vinto nel primo turno del torneo sul cemento contro il canadese Polansky ATP Delray Beach, Isner approda al secondo turno. Il padrone di casa americano, forte del suo super servizio, ha superato nel primo turno sul cemento di Delray Beach il collega canadese Polansky. Un primo set scivolato via facilmente per Isner, vinto 6-3 dall’americano che ha avuto qualche difficoltà nella seconda ...

Tennis - ATP 250 Delray Beach 2019 : Andreas Seppi fa suo l’esordio contro Bernard Tomic e passa al secondo turno : Andreas Seppi emula Paolo Lorenzi e porta il secondo pezzo d’Italia presente all’ATP 250 di Delray Beach al secondo turno. L’altoatesino ha superato con il punteggio di 6-4 7-5 l’australiano Bernard Tomic, che sta cercando di risalire la china di una carriera che a un certo punto è sembrata irrimediabilmente persa. Il prossimo ostacolo, per l’azzurro, sarà costituito da un altro australiano, Jordan Thompson, che ha ...

ATP Delray Beach - Seppi raggiunge Lorenzi al secondo turno : ATP Delray Beach, Andreas Seppi affronterà Thompson al secondo turno sul cemento americano dopo aver superato Tomic ATP Delray Beach, anche Andreas Seppi approda al secondo turno del torneo sul cemento americano. Dopo il successo di Lorenzi in serata, anche Seppi ha vinto il suo match di primo turno, superando l’australiano Tomic in una gara molto equilibrata. 6-4 7-5 per l’italiano che adesso si appresta ad affrontare al ...

ATP Delray Beach - Lorenzi c’è : l’azzurro al secondo turno : ATP Delray Beach, Paolo Lorenzi è approdato al secondo turno sul cemento americano, dopo Smyczek l’azzurro affronterà Johnson ATP Delray Beach, Paolo Lorenzi ha superato il primo turno del torneo americano. L’azzurro questa sera si è liberato di Smyczek in due set, un 7.5 6-3 nel quale Lorenzi ha saputo gestire i break conquistati ai danni dell’avversario. Adesso, al secondo turno, l’italiano affronterà uno dei ...