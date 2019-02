Tragedia di Rigopiano | violò i sigilli | domani a processo il padre di una delle vittime

Tragedia hotel Rigopiano - Procura chiede il processo per 25 imputati : Tragedia hotel Rigopiano , Procura chiede il processo per 25 imputati I reati ipotizzati vanno dal crollo di costruzioni o altri disastri colposi, all'omicidio e lesioni colpose, all'abuso d'ufficio e al falso ideologico. Tra gli indagati l’ex prefetto, l’ex presidente della provincia e il sindaco di ...

Inchiesta Tragedia Rigopiano - chiesto processo per 25 Tra loro ex prefetto - ex presidente Provincia : Pescara - Firmate 25 richieste di rinvio a giudizio, dal procuratore capo di Pescara Massimiliano Serpi e dal sostituto Andrea Papalia, nell'ambito dell'Inchiesta sul disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara) che il 18 gennaio 2017 costò la vita a 29 persone. Tra questi sono confermati i nomi dell'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, dell'ex presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco e ...