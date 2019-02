Tesla | Musk corregge un suo tweet | produrrà 400 mila auto nel 2019

Auto elettriche : Elon Musk in Europa per il lancio di Tesla Model 3 : Elon Musk in Europa in vista del lancio della Tesla Model 3, il cui arrivo sul mercato è stato più volte rinviato. Musk si è recato a Tilburg in Olanda e nel porto di Zeebrugge in Belgio: ha postato un tweet con una foto di diverse Auto nel parcheggio di un deposito. La tappa principale è la Norvegia, diventata il 3° mercato di riferimento per il gruppo di Auto elettriche. L'articolo Auto elettriche: Elon Musk in Europa per il lancio di Tesla ...

Musk ha messo online tutti i brevetti di Tesla : 'Ora appartengono a voi' : ...nostra vera concorrenza non è rappresentata dai trucchetti della auto elettriche non Tesla prodotte - ha aggiunto - ma dall'enorme inondazione di benzina per auto che esce dalle fabbriche del mondo ...

Tesla - showroom temporaneo a Torino. In America Musk taglia del 7% la forza lavoro : La Cina , il più grande mercato elettrificato al mondo , 1,26 milioni di veicoli immatricolati nel 2018, , è teatro di una nuova operazione, cioè la terza fabbrica, destinata a produrre proprio la ...

Tesla - Musk : “Taglieremo il 7% dei nostri lavoratori. Solo così Model 3 competitiva” : Sarebbero oltre 3 mila i dipendenti della Tesla che Elon Musk si troverebbe a licenziare nel corso delle prossime settimane. Questo quanto annunciato dallo stesso CEO dell’azienda californiana con una mail inviata ai suoi lavoratori e poi resa pubblica. La causa di questi tagli al personale sarebbe la necessità di rendere più competitiva sul mercato la Model 3: questa, che rispetto a S e X è l’elettrica di teoricamente più ...

Tesla : Musk annuncia taglio del 7% del personale : 'Davanti c'è strada molto difficile' : WASHINGTON - Gli sforzi di Tesla per limitare i costi e quindi potere vendere la Model 3 a prezzo più basso passeranno anche per un ulteriore taglio della forza lavoro, già a giugno...

Tesla annuncia tagli 7% forza lavoro. La grande scommessa di Musk : rendere più accessibile il Model 3 : La scure dei licenziamenti si abbatte sui dipendenti di Tesla. Elon Musk, il ceo del colosso americano produttore di auto elettriche, ha annunciato di fatto un piano per tagliare il 7% circa della ...

Tesla - Musk annuncia taglio al 7% dell'organico : Roma, 18 gen., askanews, - Con una email ai dipendenti, di cui riferisce il Wall Street Journal, il fondatore e amministratore delegato di Tesla, Elon Musk ha annunciato un taglio equivalente al 7 per ...

Tesla - Musk 'scherza' ancora su marijuana mentre lancia bond. Casa precisa : no doppi sensi : NEW YORK - Elon Musk sembra non avere perso il vizio di fare riferimenti impliciti alla marijuana in questioni finanziarie legate alla sua Tesla. Il Ceo del produttore di auto elettriche sembra...

Tesla - Elon Musk è al lavoro su un sistema per produrre energia rinnovabile in Grecia : piano al vaglio del parlamento : Le Cicladi in formato smart? Non più solo auto senza pilota e robotizzazione tout court, ma un piano di innovazione su vasta scala che tocca anche le energie rinnovabili per il settore turistico. Tesla punta sulla Grecia per l’energia pulita sulle isole: una sorta di grande esperimento per valutare una nuova applicazione del fotovoltaico, delle mattonelle e delle batterie domestiche (le Powerwall). Possibile anche la creazione su un atollo ...

Tesla - a Shanghai Elon Musk posa la prima pietra della Gigafactory cinese : Per Tesla il mercato cinese è strategico perché è il primo elettrico al mondo e il governo, anche per migliorare la qualità dell'aria , oltre che per favorire l'industria locale, , incentiva ...

Tesla - Musk apre una Gigafactory a Shanghai : Tesla punta sulla Cina. Il cofondatore e Amministratore Delegato dell'azienda americana che progetta e produce veicoli elettrici, Elon Musk , è volato a Shanghai per inaugurare una Gigafactory che ...

Tesla : Elon Musk decide di produrre in Cina le sue auto elettriche : “Non vediamo l’ora di iniziare il processo di costruzione della Gigafactory di Shanghai”, sono queste le parole di Elon Musk, CEO della statunitense Tesla, che non si smentisce e, come ci ha ormai abituato, annuncia via Twitter l’imminente avvio dei lavori per la costruzione di una fabbrica a Shanghai. L’obiettivo è quello di completare la costruzione della “Gigafactory” entro l’estate in modo da avere pieno accesso al più grande mercato ...