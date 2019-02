Serj Tankian in Cucine segrete di Anthony Bourdain | guarda il video in

Per Serj Tankian non ci sarà un nuovo album dei System of a Down : “Ci abbiamo provato” : A pochi giorni dalle dichiarazioni di Shavo Odadjian sul nuovo album per la band di "Toxicity", Serj Tankian azzera ogni aspettativa: il nuovo album dei System of a Down non ci sarà. Il bassista, intervistato su Consequence of sound, aveva detto che sia lui che Daron Malakian, chitarrista della band, avevano un consistente numero di materiale su cui lavorare e che non vedeva l'ora di registrare e pubblicare, e sulla possibilità di un nuovo album ...