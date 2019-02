Romano Fenati è tornato | in pista a Jerez nella prima giornata di test di Moto3

Moto3 - il ritorno di Romano Fenati : “Sono nato per correre. Le critiche sui social? Persone senza arte né parte” : Nonostante tutto l’amore per le moto è rimasto intatto. Romano Fenati, dopo aver provato “l’inferno” in conseguenza del fattaccio del GP di San Marino 2018 della Moto2 nel corso del quale il centauro ascolano tirò la leva del freno anteriore a Stefano Manzi, avrà una seconda occasione. Fenati, come è noto, ripartirà dal Mondiale 2019 della Moto3 con lo stessa squadra che inizialmente lo aveva licenziato, ovvero il Team ...