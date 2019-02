Rivolta del latte | indagini delle Procure sulle violenze | al setaccio i filmati

Zaniolo - Rivolta dei tifosi della Roma contro le Iene - : I tifosi della Roma dichiarano guerra a 'Le Iene', il noto programma tv Mediaset, dopo il servizio, con intervista, sulla vita privata di Nicolò Zaniolo e la madre Francesca Costa. La donna su ...

La Rivolta dei medici : no all'autonomia delle regioni : Un cazzotto allo stomaco. Un'immagine volutamente choc . La fotografia di una donna in trattamento chemioterapico avvolta in una bandiera tricolore e accompagnata da una richiesta di aiuto: " Italia ...

Oscar - Rivolta di registi e attori contro gli spot nella Notte delle stelle : Donna Gigliotti, capo-produttrice degli Oscar numero 91 ed ex-assistente di Martin Scorsese, venerdì si fregava le mani a Los Angeles: Serena Williams aveva detto sì. La diva del tennis sarebbe ...

Ferrara - gli immigrati si Rivoltano contro le forze dell'ordine. Arriva anche l'Esercito : E' famosa per essere una nota piazza di spaccio degli stupefacenti; qualche mese fa, la città era stata teatro di una violenta battaglia tra nigeriani per il controllo del mercato della droga. I due ...

Ferrara - il sindaco dà la colpa della Rivolta dei nigeriani al decreto sicurezza : Non si placano le polemiche dopo la violenta rivolta di una banda di presunti spacciatori di origine straniera avvenuta lo scorso sabato sera nel quartiere Gad di Ferrara. Parecchie decine di migranti hanno devastato per ore Viale della Costituzione. Tutto sarebbe nato dall'investimento di uno spacciatore 28enne di origine nigeriana. Stava scappando inseguito da una pattuglia quando incidentalmente è stato urtato da un'autovettura in transito ...

La Rivolta delle tende sulla neve : Appunto, dopo neppure 1.300 telefonate! Non sappiamo come andrà a finire, ma un fatto è certo: in tutte le parti del mondo continua la speculazione, e in tutte le parti del mondo chi vive i territori ...

Bidoni rovesciati in strada - la Rivolta dei migranti. Salvini : "Roba da matti". Il sindaco : "Colpa del dl sicurezza" : Una volta era il quartiere verde della città, dove tutti i ferraresi avrebbero voluto abitare. Da un po' di tempo la sigla Gad, Giardino Arianuova Doro, è diventata invece sinonimo di degrado e ...

Rivolta in strada a Ferrara - migranti contro forze dell’ordine : Una volta era il quartiere verde della citta', dove tutti i ferraresi avrebbero voluto abitare. Da un po' di tempo la sigla Gad, Giardino Arianuova Doro, e' diventata invece sinonimo di degrado e insicurezza. La Rivolta scoppiata ieri sera, con bidoni rovesciati e una cinquantina di persone straniere urlanti in strada a fronteggiarsi con Carabinieri, Polizia e Esercito, e' l'ultimo capitolo di una situazione che sta esasperando i residenti e ...

Scuola - è Rivolta contro la regionalizzazione dell’istruzione : sottoscritto un documento inedito : La Scuola si ribella al progetto di ‘regionalizzazione’ dell’istruzione contenuto nell”autonomia differenziata’ che la Lega ha provveduto a sottoporre al governo Conte. A questo proposito, il sito aetnaScuola.it ha pubblicato un articolo all’interno del quale si rende noto che i sindacati confederali e quelli di base della Scuola, in collaborazione con le associazioni e gli studenti, hanno sottoscritto un ...

Revisori di Napoli in Rivolta : 'Più soldi per noi' - ma arriva lo stop del Viminale : I Revisori dei conti del Comune di Napoli chiedono l'aumento di stipendio. Lo prevede il decreto Salvini-Tria del 21 dicembre scorso che contempla l'adeguamento dei compensi degli organi di controllo ...

Rivolta del latte - i sette candidati in campo : «Basta con le elemosine» : SASSARI. La Rivolta dei pastori è esplosa nel pieno di una campagna elettorale fiacca e ha occupato in un istante la ribalta. Riuscendo anche a compiere un mezzo miracolo: il pensiero unico di tutti ...

Pastori - olivicoltori e navigator in Rivolta : “Pochi aiuti al lavoro - il governo ci ha deluso” : I fronti aperti si moltiplicano e così le proteste. Il giorno dopo la manifestazione di Pastori e olivicoltori, a salire sul palco della contestazione a Roma sono i precari di Anpal Servizi, l’ente a cui è affidata la gestione delle politiche del lavoro destinate ai beneficiari del reddito di cittadinanza: primo passo, l’assunzione, con contratto d...

Pastori - olivicoltori e navigator in Rivolta : "Pochi aiuti al lavoro - il governo ci ha deluso" : I fronti aperti si moltiplicano e così le proteste. Il giorno dopo la manifestazione di Pastori e olivicoltori, a salire sul palco della contestazione a Roma sono i precari di Anpal Servizi, l'ente a ...

Autonomia Regioni - bozza al Cdm ma i nodi restano - De Luca guida la Rivolta del Sud : Nel frattempo, all'interno della componente leghista al governo, si succedono le riunioni preparatorie: "Abbiamo avuto al Mef - racconta il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia - un ...