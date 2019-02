Ricerca internazionale | la sala convegni del Neuromed intitolata a Marc Verstraete

Olio d’oliva e metodi di analisi : Ricerca e confronto scientifico internazionale a difesa della qualità e della genuinità : A Torino, dal 24 al 25 gennaio 2019, si parla di Olio d’oliva e dei metodi di analisi che permettono di accertarne qualità e genuinità . Torna infatti, dopo il successo della prima edizione tenutasi a novembre 2017, la conferenza “I metodi di Controllo – il Controllo dei metodi . Dalla Tecnica alla Norma: gli oli come sistema modello” e si ripropone in versione internazionale , con oltre 90 partecipanti provenienti da aziende, centri di ricerca e ...

Innovazione : il sito ENEA del Brasimone si rifà il look. Diventerà un polo di Ricerca internazionale : Nel prossimo futuro, il Centro Ricerche ENEA del Brasimone sarà convertito in un polo internazionale nel campo dello studio sulla fusione nucleare per la produzione di energia "pulita", con un focus ...