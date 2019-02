Maxi-truffa diamanti | tra i raggirati anche Vasco

Truffa diamanti - indagate 5 banche : scatta Maxi sequestro da oltre 700 milioni di euro : L'inchiesta vede indagate una settantina di persone in totale e altre due società oltre ai cinque istituti di credito. Tra i clienti che hanno investito in diamanti e che sarebberostati Truffati, ci sarebbero anche Vasco Rossi e l'industriale Diana Bracco

Truffa dei diamanti - Maxi-sequestro da oltre 700 milioni a cinque banche : Milano, 19 febbraio 2019 - Il nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 700 milioni di euro ...

Maxi-truffa in Campidoglio : il 'tesoro' del nichel in realtà non vale niente : Una colossale fregatura, un 'pacco' da 55 milioni di euro, regolarmente iscritto nel bilancio del Comune di Roma e invece non valeva nemmeno un centesimo di quella roboante cifra. Un po' Totò truffa , ...

Sequestrata Hambugeria Eataly di Torino/ Banda dei lingotti d'oro : la Maxi truffa : Sequestrata Hambugeria Eataly a Settimo Torinese, legata alla Banda dei lingotti d'oro: la maxi truffa a Torino contro Banche e Stato, ecco il caso

Un pieno di... aria : scoperta Maxi truffa al distributore di benzina : L'ingegnoso marchingegno scoperto dalla guardia di finanza era ben nascosto all'interno della colonnina di distribuzione...

Claudio Lotito - la retata del pm sulla Maxitruffa delle multe : sequestrati 26mila euro al patron della Lazio : Sono 197 gli indagati dalla procura di Roma per un giro di multe cancellate. Tra questi c'è il presidente della Lazio Claudio Lotito indagato per concorso in falso e truffa, l'ex responsabile e altri tre dipendenti del Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale che si occupa delle sanzioni e d

La Maxi truffa dell'Iva : business da 150 milioni - 13 arresti tra Napoli e Chieti : Dalle prime ore di questa mattina, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con la Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti e la Squadra...

