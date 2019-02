Le armi con cui il Qatar sta resistendo all'embargo : Isolato dai vicini arabi che hanno chiuso spazio aereo e porti, accusato dagli americani di finanziare il terrorismo, l'emirato sfida tutti. Puntando sul gas. Sulla vitalità della capitale Doha. E sui Mondiali di calcio

Bolletta luce e gas : risparmio energetico - trucchi e consigli per ridurle : Bolletta luce e gas: risparmio energetico, trucchi e consigli per ridurle Modificando qualche piccola abitudine o semplicemente facendo attenzione ad alcuni dettagli si possono diminuire i consumi, quindi, i costi delle bollette. Bolletta luce e gas: qualche principio generale Se di “trucchi” si può parlare per ridurre l’importo della Bolletta della luce, il primo e fondamentale tra questi consiste nel sostituire le lampadine a ...

La ex di Irama : "Anche se sta con Giulia ha continuato a cercarmi" : La storia d'amore fra Irama e Giulia De Lellis procede a gonfie vele, almeno secondo quello che trapela dai rispettivi profili social. Solo qualche giorno fa l'artista, che è arrivato settimo al ...

Matteo Renzi - genitori ai domiciliari. Lui parla come Berlusconi : “Strategia giudiziaria per eliminarmi? Si sbagliano” : A meno di un’ora dalla notizia degli arresti domiciliari per i suoi genitori, l’ex premier Matteo Renzi ha pubblicato un post su facebook per annullare un appuntamento pubblico, ma soprattutto per commentare la vicenda e difendere Tiziano Renzi e Laura Bovoli. Usando parole che ricordano quelle usate da un suo predecessore, Silvio Berlusconi. Con affermazioni come: “Se non avessi fatto politica la mia famiglia non sarebbe ...

Matteo Renzi sugli arresti domiciliari ai genitori : "Non possono eliminarmi con una strategia giudiziaria : se non avessi fatto politica i miei starebbero in pensione" : "Ho molta fiducia nella giustizia italiana e penso che tutti i cittadini siano uguali davanti alla Legge. Dunque sono impaziente di assistere al processo. Perché chi ha letto le carte mi garantisce di non aver mai visto un provvedimento così assurdo e sproporzionato". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi commentando i domiciliari dati ai propri genitori."Se qualcuno pensa che si possa utilizzare la strategia giudiziaria per eliminare ...

Padova - dopo lite con la moglie figlio di boss pentito si toglie la vita - in casa 104 armi : E' finita tragicamente la vita di Giuseppe Siino, figlio 47enne di Angelo, boss dei 'Corleonesi', poi pentito per diventare uno dei più rilevanti collaboratori di giustizia. Ma questa storia 'maledetta' non avrebbe nulla a che fare con fatti di cosche e criminalità organizzata. Il figlio del boss si è suicidato sabato nella sua abitazione in provincia di Padova con un colpo di pistola dopo una lite con la moglie. Nessuna storia di mafia dunque: ...

Fintech - con pagamenti aziendali 'smart' risparmi per 250 mila euro : Lo sa bene Soldo, Fintech company con sede a Londra e cuore italiano, che si propone infatti di supportare il mondo business nella gestione ottimizzata delle note spese e dei pagamenti realizzati ...

Arisa : 'Instagram aiuta a non sentirsi soli - a volte devo sfogarmi con un post' : Dopo le fatiche di Sanremo, a cui ha preso parte con il brano Mi sento bene, Arisa torna con l'album Una nuova Rosalba in città. Un lavoro durato più di un anno, è il primo disco pubblicato con la ...

Rossoblù con delle armi in più : Leggi la cronaca di FemiCz Rovigo - Valorugby Leggi le interviste a Mantelli e Zambelli Consueta parata sul manto erboso ed applauso della tribuna Quaglio, ricambiato dai giovani atleti biancazzurri ...

Franco arminio all'Huffpost : "L’Italia non è di Salvini - dobbiamo contendercela casa per casa" : Prima di ogni cosa, l'incantesimo da spezzare: "L'Italia non è in mano a Salvini, non è vero che ha in pugno il paese. L'Italia dobbiamo contendercela pezzo per pezzo, casa per casa, centimetro per centimetro. Opporre alla vigliaccheria, la generosità. Al rancore, l'altruismo. Alla fine, vedrà, vinceranno gli innocenti". Il fervore s'impossessa di Franco Arminio, "uno dei poeti più importanti del nostro paese" ...

Napoli - auto con targhe bulgare per risparmiare su bollo e assicurazione : già 10 sequestri : Continua l'ondata di controlli, accertamenti e di conseguenza sequestri dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto sicurezza stradale. Per le strade di Napoli, infatti, in particolar modo nei comuni di Torre Annunziata, Trecase, Poggiomarino e Boscoreale, la Guardia di Finanza sta mettendo in atto controlli serrati e posti di blocco nei confronti delle auto con targhe straniere. Le fiamme gialle, infatti, hanno già disposto il sequestro di ben ...

Global Warming - ecco perché un maggior riscaldamento significa la fine del mondo come lo conosciamo : Parlando di riscaldamento Globale e cambiamenti climatici, gli esperti indicano conseguenze disastrose per la vita sulla Terra come oggi la conosciamo. Questo significa che potrebbe avvenire l’estinzione di qualche specie vivente e che per gli esseri umani, gli effetti di un mondo sempre più caldo andranno ad influenzare molti aspetti del nostro confortevole modo di vivere. Le minacce alle nostre vite stanno aumentando perché il calore sta ...

Fondo Indennizzo Risparmiatori : il Governo snobba i consumatori? : IL RUOLO ISTITUZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI Peraltro, Confconsumatori già da aprile 2018 aveva chiesto pubblicamente al Premier Conte, al Ministro dell'Economia ed a quello dello Sviluppo economico di ...

Fondo Indennizzo Risparmiatori : il Governo snobba i consumatori? : IL RUOLO ISTITUZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI Peraltro, Confconsumatori già da aprile 2018 aveva chiesto pubblicamente al Premier Conte, al Ministro dell'Economia ed a quello dello Sviluppo economico di ...