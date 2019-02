La figlia di Jo chiese di tornare dai nonni in Corea del Nord La versione

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Le notizie in possesso della Farnesina sulladi Jo Song-gil si fermano al 14 novembre, per altre informazioni rivolgersi al Viminale. Non è uno scaricabarile, ma una puntualizzazione che arriva dopo ore segnate dall'incertezza e da ricostruzioni anonime che hanno messo anche in imbarazzo il Ministero degli Esteri, che diffonde una nota sulla vicenda delladell'ex ambasciatoreno a Roma, Jo Song-gil, esplosa dopo le dichiarazioni dell'ex numero due dell'ambasciatana a Londra, Thae Yong-ho, secondo cui ladi Jo, dopo la diserzione del padre, sarebbe stata "rimpatriata" con la forza dagli uomini di Kim Jong-Un.La Farnesina "sta facendo in queste ore le verifiche necessarie" aveva detto in mattinata il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. "Insieme ai Servizi competenti per queste vicende delicate", aveva proseguito "stiamo ...