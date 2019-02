Juve | una regola da rispettare all' ingresso in campo al Wanda

Mourinho stuzzica la Juventus : “se uscisse agli ottavi non sarebbe una sorpresa” : Si avvicina sempre di più la gara di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, partita fondamentale valida per gli ottavi di finale. L’allenatore Josè Mourinho stuzzica i bianconeri: “ha qualità ed esperienza: la Juve può vincere la Champions. Ma se uscisse ora non sarebbe una sorpresa” ha commentato a Teleradiostereo. “Credo che la Juve possa farcela, poi ha Ronaldo che è un giocatore decisivo. Se dovessero ...

Mourinho – In vista del match di Champions League tra Atletico e Juve ha parlato Josè Mourinho. Il nemico storico dei bianconeri ha espresso il suo parere sui bianconeri, lo scontro con l'Atletico e sulla Serie A in generale, ai microfoni di TeleRadioStereo.

Atletico Madrid-Juventus - in tribuna anche il Ct Luis Enrique : Cresce l’attesa per la gara di Champions League valida per l’andata degli ottavi di finale della competizione, in campo Atletico Madrid e Juventus in una partita che non ha bisogno di grosse presentazioni. Si tratta di due squadre molto forti e con caratteristiche simili, l’obiettivo per la squadra di Allegri è segnare almeno un gol per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione. Nel frattempo in tribuna ci sarà anche ...

Lippi : "Una Juve da Champions. CR7 è il giocatore più decisivo al mondo" : Da quando nel mondo si parla di centravanti, il prototipo è lui. C'è il "falso" nove, ci sono i tre attaccanti, ma tutto quello che è 9 è Piatek. Ricordo quando ci si allenava con Bersellini: ...

Juventus Ronaldo – Cristiano Ronaldo macchina da gol e soldi. Dopo aver portato il 'suo' numero 7 alla Juventus con un investimento, per la società bianconera, di 100 milioni di euro (più altri 12 di oneri accessori), dopo soli sette mesi sono già visibili i vantaggi di questo affare, non solo in campo.

Chiellini : 'La Juve non è ossessionata dalla Champions. Ronaldo extraterrestre - fortunati ad averlo' : È il miglior difensore del mondo in questo momento e si merita tale appellattivo con pieno merito. Difficilmente fa errori e se ne fa uno accade perché tutti possono sbagliare. Ma ha la leadership ...

Champions - Chiellini 'Nessuna ossessione ma la Juventus vuole arrivare in finale' : Non il migliore, quel premio va a Sergio Ramos: 'Lui è il migliore difensore del mondo, difficilmente fa errori. Lo scorso anno a Madrid penso che con Ramos non ci saremmo trovati avanti 3-0. E non ...

Juventus - Bonucci : 'CR7 una macchina. Il nostro obiettivo è vincere la Champions' : 'Cristiano Ronaldo è una macchina, il migliore al mondo. Se arriva uno come lui significa che il tuo livello è aumentato. Ho apprezzato la sua costanza e la sua semplicità. È arrivato e si è messo ...

Juventus - Bonucci fa una rivelazione di mercato - : Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha rivelato in un'intervista ad As di essere stato molto vicino al Real Madrid nella scorsa estate prima del ritorno nel club bianconero. 'Sì, è vero: il ...

ICARDI JUVENTUS- Icardi resterà all'Inter o abbraccerà i colori bianconeri? Futuro ancora da decidere e valutare, ma la sensazione è che l'attaccante nerazzurro farà parlare ancora a lungo di sè. Oggi, il presidente nerazzurro, ha colto l'occasione per confermare l'incedibilità del suo attaccante argentino. Zhang ha ammesso: "Non venderemo Icardi alla Juventus".

Juve - Paratici : 'Allegri? C'è una certezza sul futuro' : Nel suo intervento a Radio Anch'io Lo Sport , Fabio Paratici ha parlato anche del futuro della panchina bianconera: 'I progetti sono più importanti delle vittorie e delle sconfitte, lo abbiamo dimostrato da nove anni . Allegri fa parte di ...

Emre Can : 'Juve una grande famiglia - possiamo vincere tutto' : Il centrocampista tedesco di origine turca della Juventus, Emre Can, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo "Tuttosport", ripresa anche da altre testate giornalistiche, in cui oltre a raccontarsi, ha parlato di Juventus a 360 gradi ma soprattutto degli obiettivi della società bianconera, in particolar modo della Champions League. E del desiderio di tutti di vincere quanto più possibile. La lotta per la Coppa dalle 'grandi ...

Juventus - Paratici : 'Dybala diventerà una bandiera - Allegri resta - Icardi è dell'Inter' : La Juventus si sta preparando al match di Champions League contro l'Atletico Madrid e in casa bianconera tutti sono concentrati su questa importante sfida. Intanto stamattina il direttore sportivo della Vecchia Signora, Fabio Paratici è intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai 1. Il dirigente della Juve ha toccato diversi argomenti dalla sfida di Champions, passando per Dybala e Allegri fino al calciomercato. Paratici ha parlato in ...

Juventus - Paratici : «Nessuna azione di disturbo su Icardi» : Paratici Icardi – A due giorni dall’importantissima sfida di Champions League con l’Atletico Madrid, il Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, è intervenuto alla trasmissione “Radio anch’io sport” su Radio 1. Paratici ha esordito parlando appunto della competizione, e del momento dei bianconeri: «La Champions non è un’ossessione, ma uno stimolo. Noi stiamo bene, […] L'articolo Juventus, Paratici: «Nessuna azione di ...