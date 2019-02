: Ultim'ora #Intesa decretone, via metà emendamenti - Cyber_Feed : Ultim'ora #Intesa decretone, via metà emendamenti - TelevideoRai101 : Intesa decretone, via metà emendamenti - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Stretta sugli stranieri extra-#Ue per ottenere il #reddito. Intesa #M5s-#Lega: ritirati oltre metà de… -

Il Carroccio rinuncia stop al doppio incentivo per chi assume al Sud e all’aumento a 36 ore dei servizi socialmente utili per chi ha il beneficio. Proteste dell’opposizione in commissione Lavoro, perché la presidente Nunzia Catalfo aveva chiesto che le proposte di modifica fossero ritirate singolarmente e non in blocco. Intesa nella maggioranza sulle modifiche al:ritirata circa ladegliposti in Comm.Lavoro. La Lega ha rinunciato a diversi paletti, dal limite ai rinnovi allo stop al doppio incentivo per chi assume a Sud, fino all'aumento a 36 ore dei servizi socialmente utili per i beneficiari. Il M5S ha ritirato le proposte su sanzioni,scala di equivalenza e platea per il riscatto della laurea, temi su cui il governo ha però più volte detto di volere intervenire.(Di mercoledì 20 febbraio 2019)