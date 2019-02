Champions | Juve ko

Juventus - maledetta Champions. L'Atletico sfonda nel finale : 0-2 - ora serve un'impresa : Dovrà compiere un'impresa la Juventus per accedere ai quarti di Champions League. Del resto, si sapeva che L'Atletico Madrid sarebbe stato un avversario delicato, uno dei peggiori che potevano a capitare ai campioni d'Italia. E la sconfitta dolorosissima (2-0, reti di Gimenez e Godin) del Wanda Metr

Quant’è piccola la Juve in Champions League : Allegri e CR7 travolti dall’Atletico Madrid di Simeone - di buono c’è solo il risultato : Inadeguata. Non ci sono altri termini per commentare la prestazione della Juventus allo stadio “Wanda Metropolitano” di Madrid. Alla fine di buono c’è soltanto il risultato, che lascia aperto il discorso qualificazione. Con un passivo soltanto di 2-0, la Juventus è ancora in corsa. Ma la differenza in campo è sembrata molto più profonda: quasi una partita tra due squadre di diversa categoria. Allegri è riuscito a ...

L’Atletico Madrid ha battuto la Juventus 2 a 0 nella partita di andata degli ottavi di Champions League : L’Atletico Madrid ha vinto 2 a 0 contro la Juventus nella partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League. L’Atletico è andato in vantaggio al 78esimo minuto con un gol di José Giménez e ha raddoppiato all’83esimo

Champions : Atletico Madrid-Juve 2-0; si complica cammino bianconero : La Juventus 'stecca' la prima agli ottavi di Champions e all'andata a Madrid incassa due gol pesanti dall'Atletico, non impossibili ma difficili da recuperare. Alla sfida degli ottavi Allegri, 'orfano' di Khedira operato al cuore, schiera il 4-3-3 col tridente Dybala, Ronaldo, Mandzukic. In mezzo al campo Bentancur, Pjanic e Matuidi. De Sciglio e Alex Sandro esterni con Chiellini e Bonucci al centro della difesa. Spagnoli subito all'attacco con ...

Champions. Pesantissima sconfitta a Madrid per la Juve : Bruttissimo ko per Cristiano Ronaldo e soci. L’Atletico batte 2-0 la Juve nell’andata degli ottavi di Champions. Il Wanda è

Atletico Madrid-Juventus 2-0 - Champions League : i bianconeri crollano al Wanda Metropolitano - ora serve l’impresa : La Juventus è stata sconfitta dall’Atletico Madrid per 2-0 nell’andata degli ottavi di finale della Champions League, i bianconeri sono crollati al Wanda Metropolitano e ora saranno chiamati a una clamorosa rimonta nel match di ritorno in programma tra tre settimane a Torino se vorranno strappare la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale per importanza. I Campioni d’Italia hanno sofferto ...

Pagelle Atletico Madrid Juventus 2-0 Champions League - highlights tabellino del match : Atletico Madrid Juventus Pagelle – L’attesa è finita torna la Champions League. Al Wanda Metropolitano i Colchoneros hanno ospitato la Juventus de ottenuto una vittoria pesantissima in ottica qualificazione in questa partita valida per gli ottavi di finale di Champions League. Dopo un calcio di rigore non convalidato così come un gol da parte di […] L'articolo Pagelle Atletico Madrid Juventus 2-0 Champions League, highlights ...

Champions : Atletico Madrid-Juventus 2-0 : 22.57 Serata amarissima al Wanda Metropolitano di Madrid per la Juventus, sconfitta con un secco 2-0 dall'Atletico. Servirà un'impresa ai bianconeri per l'accesso ai quarti martedì 12 marzo a Torino. Nel primo tempo solo due punizioni parate (8' Ronaldo, 29' Griezmann). La Juve trema a inizio ripresa: Diego Costa, solo, tira incredibilmente a lato; Szczesny devia sulla traversa su Griezmann. Al 70' il Var salva i bianconeri: Morata segna di ...

