Borsa Tokyo in rialzo: Nikkei +0,21%

Ladiavvia la seduta in marginale, mantenendosi sui massimi in due mesi, con gli investitori che monitorano gli sviluppi sui negoziati tra Cina e Usa in corso a Washington. Ilguadagna lo 0,21% a quota 21.346,94, con un aumento di 44 punti. sul mercato valutario non si registrano scossoni, con lo yen poco variata a un valore di 110,50 sul dollaro e a 125,40 sull'euro.(Di mercoledì 20 febbraio 2019)