Una “pagnotta” di duemila anni fa sottoposta oggi ai raggi X nell’ospedale di Forlì

(Di martedì 19 febbraio 2019) Verrà portataall’ospedale “Morgagni – Pierantoni” diuna paziente “speciale”: una pagnotta di pane di circa, ritrovata proprio negli scavi del forlivese.La consolidata esperienza in campo paleoradiologico, maturata in seno alla collaborazione tra l’UO di Radiologia dell’ospedale Morgagni-Pierantoni didiretta dal dott. Mauro Bertocco, e il dott. Mirko Traversari, antropologo fisico, che vantano al loro attivo anche la recente analisi sui resti del protovescovo San Mercuriale, è stata impiegata su di un quesito diagnostico sollevato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna,-Cesena e Rimini (SABAP). La sessione di indagine, che si colloca nella cornice delle attività coordinate dal dott. Traversari assieme al Gruppo AUSL Romagna Cultura per lo studio e la valorizzazione del territorio, si è tenuta il 19 ...