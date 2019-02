Tutta l’audacia di Kim Kardashian in un abito vintage firmato Mugler

vanityfair

(Di martedì 19 febbraio 2019) L'di Thierryindossato da KimL'di Thierryindossato da KimL'di Thierryindossato da KimL'di Thierryindossato da KimL'di Thierryindossato da KimL'di Thierryindossato da KimNel mondo della moda, gli archivi di Thierrysono considerati un po’ come una «camera dei segreti»: questi infatti sono da sempre sigillati, e prima dei Grammy Awards dello scorso fine settimana, a una sola artista era stato concesso il permesso di accedervi per indossare i pezzidel marchio: Beyoncé. Ma in occasione dell’ultima cerimonia allo Staples Center di Los Angeles, un’altra star della musica è apparsa con un lookda archivio, ovvero Cardi B. La rapper non ha indossato solo un ...