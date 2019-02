La mamma di Giulia Salemi, Fariba racconta di non vedere più la figlia

blogitalia.news

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)Tehrani madre diparla dellaTehrani in tv, a Pomeriggio 5,a Barbara D’Urso di quanto sia dispiaciuta: il rapporto con Francesco Monte avrebbe allontanato, sua, da lei. La donna chiarisce, però, di non aver nulla contro l’ex tronista 30enne. La lettera pubblicata da Di Più in cuiattaccava il pugliese sarebbe stata manipolata.Tehrani, …L'articolo Ladidi nonpiù laproviene da BlogItalia.News.