Il 22% italiani accede a forme sanitarie integrative

Sanità : il 22% degli italiani accede a forme integrative : “Solo 13 milioni di italiani usufruiscono oggi di forme sanitarie integrative, circa il 22% della popolazione, uno dei dati più bassi in Europa: peggio solo Grecia, Portogallo e Spagna. Sono state 8,3 mln le prestazione erogate lo scorso anno. Eppure la Sanità integrativa, per chi già ha avuto modo di sperimentarla, garantisce grandi vantaggi. Il livello di rimborso delle cure pagate di tasca propria, infatti, è di oltre due terzi”. Lo ha ...

Calcio - i migliori italiani della 22^a giornata di Serie A. Nicolò Zaniolo continua a stupire - tornano al gol Lorenzo Insigne e Simone Verdi : giornata numero 22 per la Serie A di Calcio 2018/19, che come al solito ci ha lasciato molte emozioni e reti, con gli italiani che si sono ben espressi, a cominciare dagli anticipi, con la doppietta di Francesco Caputo che ha salvato l’Empoli dalla sconfitta contro il ChievoVerona di un ritrovato Emanuele Giaccherini, a segno nell’1-0 con una conclusione notevole. Boccata d’ossigeno (e di fiducia) anche per Lorenzo Insigne e ...

Dignitas : 221 suicidi assistiti nel 2018 - 7 svizzeri e 19 italiani

L'influenza ha messo a letto 1 - 2 milioni di italiani - 225 mila negli ultimi giorni : Continua a crescere il numero delle persone colpite da sindrome influenzale, sebbene in modo più graduale rispetto alla scorsa stagione. Il livello di incidenza in Italia è pari a 3,7 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni, per i quali si osserva un’incidenza pari a 11,1 casi per mille assistiti. Secondo i dati riportati nel bollettino ...

