Dl Salvini | Cassazione | “Sulle domande di protezione umanitaria non è retroattivo”

(Di martedì 19 febbraio 2019) Il decreto Sicurezza, che ha imposto una stretta ai permessi di soggiorno per i migranti, è irretroattivo. Lo ha stabilito la Corte di. Con la sentenza sentenza n. 4890 i giudici di piazza Cavour hanno affrontato per la prima volta la questione e hanno stabilito che legià presentate dovranno essere esaminate con la vecchia normativa sui permessi per motivi umanitari. Se vi sono i presupposti, il permesso rilasciato avrà la dicitura ‘casi speciali’, come previsto dal dl, e durata di due anni, e alla scadenza opererà il nuovo regime.In base a quanto precisato dalla Suprema Corte, quindi, le nuove e più restrittive regole volute dal ministro dell’Interno Matteosui permessi di soggiorno non si applicano a quei migranti che prima del 5 ottobre 2018 (giorno di entrata in vigore della nuova normativa) abbiano fatto domanda di. In questo ...