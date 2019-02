Diciotti | Grasso | Sono per lo stato di diritto | non di Polizia

Diciotti - Grasso risponde a Giarrusso : “Lo stato di Polizia è democratico? Una valutazione sua” : “Qualcuno aveva detto che forse era meglio rivolgersi alla coscienza. Il tema della giustizia è importante. Per tutta la mia vita ho evitato di commentare disavventure dei politici e dei genitori dei politici. Penso che le polemiche non facciano bene. Giarrusso? Se considera democrazia lo stato di Polizia allora è una valutazione sua”. Così l’onorevole Pietro Grasso prima di entrare in Giunta a Sant’Ivo alla Sapienza, ...

Diciotti - l’appello di Pietro Grasso agli attivisti M5s : “Stanno scaricando su di voi la responsabilità. Vi prendono in giro” : “Pensateci bene. Oggi vale per i naufraghi sulla nave Diciotti, e domani? Un futuro ministro dell’Interno, per un presunto fine politico di sicurezza nazionale, potrà con lo stesso principio chiudere dentro una scuola, una caserma o uno stadio, cittadini italiani e stranieri. Col diritto e coi diritti fondamentali non si scherza. Vi stanno prendendo in giro, fatevi sentire!”. Questo l’appello che Pietro Grasso, senatore di LeU ...

Diciotti - martedì 19 febbraio il voto in giunta. Grasso : “Sì al processo per Salvini - altrimenti si apre precedente pericoloso” : Il voto della giunta per le Immunità di Palazzo Madama sul caso della nave Diciotti è stato programmato per martedì 19 febbraio alle 13.30. Ieri, con una relazione di 15 pagine, il relatore e presidente dell’organismo Maurizio Gasparri ha chiesto che non si conceda l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini: è accusato di sequestro di persona aggravato per non aver fatto scendere i migranti dalla ...

Diciotti - Grasso - Leu - : "Fine politico? Crea precedente pericoloso" : Al Senato riunita la Giunta per le immunità per decidere sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per il caso Diciotti. L'ex presidente del Senato e ...

Diciotti - Gasparri dà l'ok a Grasso Atti di Conte e Di Maio ai giudici : E' stata accolta da Maurizio Gasparri la richiesta dell'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, di rinviare ai magistrati di Catania i documenti del premier Conte e dei ministri Di Maio e Toninelli che Matteo Salvini ha allegato alla memoria sul caso Diciotti Segui su affaritaliani.it

Diciotti - Grasso : “Gasparri mandi al tribunale di Catania le memorie di Salvini - Conte e Di Maio. O è un reato” : Mandare a Catania la memoria difensiva di Matteo Salvini e i relativi allegati del premier Giuseppe Conte, del vicepremier Luigi Di Maio e del ministro, Danilo Toninelli. È quello che chiede Pietro Grasso a Maurizio Gasparri, presidente della giunta per le Immunità del Senato. In alternativa – secondo l’ex procuratore nazionale antimafia – il senatore di Forza Italia commetterà un reato. Giovedì all’organo parlamentare ...

Caso Diciotti - scontro in giunta immunità su Salvini. Grasso : "Documenti presentati irricevibili" : "La politica deve decidere se ho agito nell'interesse del mio paese - ha detto il ministro - lascio che tutti leggano le carte, non chiedo favori o aiutini a nessuno, ognuno votera' secondo coscienza.