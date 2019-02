Autonomia differenziata delle regioni | i risultati del sondaggio

Autonomia differenziata ancora senza accordo : Per il via libera alle intese sull’ Autonomia differenziata di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna serve ancora tempo. E un vertice politico che la prossima settimana impegnerà il premier Conte e i suoi due vice Di Maio e Salvini...

Autonomia differenziata - stallo in Cdm. Salvini : non ci saranno cittadini di serie A e B : II ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro annuncia che il « testo finale» delle intese con Veneto, Lombardia e Emilia Romagna «verrà vagliato dalle Camere che saranno coinvolte in maniera adeguata nell'iter di approvazione»...