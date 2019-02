Addio ad Antonio Scaramella di Tagadà | il commosso ricordo di Myrta Merlino

tvzap.kataweb

(Di martedì 19 febbraio 2019), produttore esecutivo a La7, è mancato improvvisamente nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 febbraio:, la trasmissione dove lavorava, è sospesa per due giorni. L’annuncio è arrivato con un tweet del programma: “Lunedì 18 e martedì 19 febbraionon andrà in onda per un grave lutto che ha colpito la redazione. Tiziana Panella e la sua squadra torneranno mercoledì 20, sempre alle 14.20″., come riporta TvBlog, aveva 51 anni e lascia una moglie e una figlia. Nella puntata de “L’aria che tira” di lunedì 18 febbraio (QUI link, a 1.56), la conduttricel’ha ricordato in chiusura di trasmissione con parole di profonda stima e affetto: “Questa notte è venuto a mancare un compagno di viaggio importante, per tutti quelli che lavorano a La 7. Si chiama… Era un uomo ...