ilnapolista

: VIDEO – Piccinini difende Wanda Nara dal maschilismo di Costacurta - SSCNapoliNews : VIDEO – Piccinini difende Wanda Nara dal maschilismo di Costacurta - fantagazzetta : VIDEO - #Piccinini dice la sua sul caso #Icardi, ma #Bergomi non è d'accordo Ecco cosa è successo ieri negli studi… - mirkonicolino : Sto leggendo un sacco di fesserie per difendere l'indifendibile, andatevi a rivedere il video, #Collovati dice (tes… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Ne abbiamo scritto ieri sera, proprio durante la trasmissione di Sky dell’animata discussione tra Sandro, cheva l’ingenuae Icardi, e gli altri ospiti, che insistevano sul valore sacro e intoccabile dello spogliatoio. Più volteha provato a insinuare l’idea che la questione sia sorta solo perché, sebbene abile procuratrice del marito, è donna e nemmeno brutta. Ma questo non ha convinto affatto soprattutto Billy che ci ha tenuto a precisare che nessun procuratore si è mai permesso di parlar male della squadra del suo assistito e di entrare nelle questioni di spogliatoio. E che, se per caso sua moglie si fosse mai permessa di concedersi un’affermazione come quelle in questione, le avrebbe prontamente spiegato che non poteva farlo altrimenti la cacciava di casa.L'articolo...