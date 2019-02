Un bug di Anthem vi porta alla missione finale anche a livello basso

La patch del day one di Anthem risolverà i problemi di crash - di caricamento - bug audio e molto altro : Ora che Anthem è disponibile per i membri di Origin Access e EA Access su PC e Xbox One, un gran numero di persone sta sperimentando il prodotto finale che vedremo quando verrà lanciato tra meno di una settimana. Come la maggior parte dei giochi, Anthem riceverà una patch day one per risolvere problemi maggiori e minori, e il produttore Michael Gamble ha pubblicato alcuni post su Twitter per descrivere alcuni dei cambiamenti che possiamo ...