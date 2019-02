Romadicebastarifiuti

huffingtonpost

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di lunedì 18 febbraio 2019). Tutti per Roma in collaborazione con l'Università Roma3 ha indetto un'assemblea cittadina al teatro Palladium il 20 febbraio dalle 14,30 in poi. Una maratona per mettere a confronto scienziati, esperti, amministratori alla cerca di una via d'uscita da una crisi che dura da troppo tempo.E' in atto una guerra civile tra il Comune di Roma e la sua partecipata AMA. Il bilancio 2017 non è stato ancora approvato. I due contendenti si rimpallano 18 milioni di crediti cimiteriali. E per questo se n'è andata l'assessore all'ambiente Pinuccia Montanari e su questa questione è stato cacciato il presidente di AMA Lorenzo Bagnacani. E senza bilancio approvato niente piano industriale, niente riorganizzazione. E Dio solo sa quanto ce ne sarebbe bisogno di rifondare un'azienda i cui dirigenti rappresentano le stratificazioni delle ere geologiche ...