laragnatelanews

: Sole cocente. Sabbie sottili. Dune del Marocco. Là troviamo la pianta di Argania spinosa dai cui semi si estrae l'o… - MaurizioMurgia : Sole cocente. Sabbie sottili. Dune del Marocco. Là troviamo la pianta di Argania spinosa dai cui semi si estrae l'o… - laragnatelanews : Olio di Argan per una pelle luminosa e giovane - evyna : Olio di Argan per una pelle luminosa e giovane -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Sole cocente. Sabbie sottili. Dune del Marocco. Là troviamo la pianta diia spinosa dai cui semi si estrae l’di, preziosoche richiede per ogni litro quasi 40 chili di frutti e 20 ore di lavoro. Ricerche scientifiche di livello internazionale ne acclamano le proprietà cosmetiche in quanto contiene l’80% di acidi grassi insaturi, tocoferoli, flavonoidi e carotenoidi, dalle virtù protettive.Dona allaelasticità, morbidezza e la nutre in profondità, è uno dei pochi cosmetici interamente naturali da utilizzare per la cura delladi tutto il corpo e per rallentare i segni dell’invecchiamento. Arriva ad agire nel derma migliorando il tono dei muscoli, leviga la, riduce l’irritabilità cutanea. L’dipreviene ladalle irritazioni, quindi è molto utile anche agli uomini dopo la rasatura, mentre per un ...