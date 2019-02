Nereo Rocco | 40 anni fa moriva El Paron l’inventore del calcio moderno

serieanews

(Di lunedì 18 febbraio 2019)– Quarantafa“El”. Cosi’ veniva chiamatoancora oggi etichettato come l’inventore del. E se si vuole discutere, anche che è stato l’inventore del “catenaccio”, quel modo di giocare che come prima regola aveva quella di “distruggere tutto quello che si muove in area” e come …L'articolo, 40faEll’inventore delproviene da Serie A News- Notizie in Tempo Reale sulla Serie A,mercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....