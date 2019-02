Fano | si sveglia con traumi | fratture e coperto di sangue | ma non sa perché | è mistero

fanpage

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Il 40enne è stato trovato a letto dalla madre in stato di incoscienza. Sul corpo presenta diverse(bacino e spalle rotti) ma nessun livido. Da venerdì è ricoverato all'ospedale di Pesaro e sostiene di non ricordare nulla. I medici escludono il pestaggio o un salto nel vuoto (per scelta deliberata). L’ansia dei famigliari: "Vogliamo sapere anche noi cosa è successo"