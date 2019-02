Diciotti | su Rousseau vince il no al processo per Salvini

Diciotti - voto M5S online : vince il no al processo a Salvini. Di Maio : «Rousseau funziona» : No al processo di Matteo Salvini sulla vicenda Diciotti. Il Movimento 5 Stelle emette on-line il suo responso. Non senza travaglio: il voto sull'immunità al vicepremier leghista spacca gli...

Diciotti - il verdetto del M5S su Rousseau : «Non processate Salvini» : La base del M5S salva il ministro e vicepremier Matteo Salvini, accusato dal tribunale di Catania di sequestro di persone per i 177 migranti trattenuti ad agosto a bordo della nave Diciotti. Il ...

Caso Diciotti - i risultati della votazione su Rousseau : M5S salva Matteo Salvini : Gli iscritti M5S hanno salvato Matteo Salvini. Contro l'autorizzazione a procedere per il vicepremier della Lega ha votato il 59% dei votanti su Rousseau.Hanno votato in 52mila: 31mila contro l'autorizzazione a procedere per Salvini, 21mila a favore."Relativamente alla risposta: 'Sì, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l'autorizzazione a procedere' hanno votato 30.948 (59,05%)", Si legge ...

Diciotti - il M5s ha deciso su Rousseau : Salvini non va processato : Matteo Salvini. (foto: TIZIANA FABI/AFP/Getty Images) Matteo Salvini non deve essere processato. Lo hanno deciso 52417 iscritti alla piattaforma Rousseau (il numero più alto di sempre di votanti sul sistema del Movimento 5 stelle) con 59,1% di “Sì” al quesito riguardante l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro. Il verdetto è arrivato alle ore 22, dopo una consultazione di più di dieci ore. Ad annunciarlo è stato Il ...

I risultati del voto M5s di Rousseau su Matteo Salvini e il caso Diciotti : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno deciso: i rappresentanti pentastellati in Parlamento dovranno votare contro l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti. La votazione sulla piattaforma Rousseau ha visto prevalere, con il 59%, coloro i quali non vogliono autorizzare il processo, votando sì nella consultazione online.Continua a leggere

Caso Diciotti - su Rousseau militanti M5S contro il processo a Salvini : L'inizio delle votazioni è slittato dalle 10 alle 11 e il termine prorogato dalle 20 alle 21:30 per «l'alta affluenza» alla consultazione ...

Diciotti - attacco della senatrice M5s Fattori a piattaforma Rousseau : Un duro attacco è stato lanciato via Facebook dalla senatrice M5s Elena Fattori contro la piattaforma Rousseau per il suo mal funzionamento, il giorno della votazione online sul caso Diciotti. "Il ...

Diciotti - Renzi : “Governo non cade - troveranno il modo per sistemarsi la poltrona. Voto su Rousseau? No comment” : “Il governo? Non cade, troveranno il modo per sistemarsi la poltrona“. A dirlo, a margine della presentazione del suo libro in Piemonte, il senatore Matteo Renzi. “Il Voto in corso sulla piattaforma Rousseau? No comment”. L'articolo Diciotti, Renzi: “Governo non cade, troveranno il modo per sistemarsi la poltrona. Voto su Rousseau? No comment” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Diciotti - Rousseau è già in tilt La farsa del voto dei 5 Stelle : Il voto su Diciotti e Salvini manda già in tilt tutto il Movimento Cinque Stelle. Le operazioni di voto sono già slittate di un'ora. Sulla piattaforma Rousseau era previsto un voto dalle 10:00 di ...

Diciotti - la senatrice Fattori asfalta la piattaforma Rousseau : 'Un milione di euro - non funziona' : I disagi per le operazioni di voto sulla piattaforma Rousseau hanno fatto saltare i nervi anche ai parlamentari del M5s. I grillini della prima ora che possono votare sull'autorizzazione a procedere ...