Diciotti | Giarrusso | M5s | | ci atterremo a esito consultazione online

Caso Diciotti - voto sul processo a Salvini sarà martedì 19. Giarrusso (M5S) : stiamo ancora ragionando : Caso Diciotti, si voterà martedì 19 febbraio sul processo a Matteo Salvini. La discussione della Giunta per le immunità del Senato si è conclusa e si riunirà...

Diciotti - Giarrusso (M5s) : “Gli attivisti capirebbero il no al processo per Salvini. Nostri principi non sono in discussione” : Sul caso Diciotti i 5 stelle non hanno ancora deciso come votare e sul tavolo resta l’ipotesi di consultare gli iscritti con un voto online. Ma intanto il senatore M5s Mario Giarrusso, al termine della riunione della Giunta per le immunità di Palazzo Madama, ha detto che se il Movimento dovesse scegliere di negare il processo a Matteo Salvini non avrebbero difficoltà a spiegarlo ai loro sostenitori: “Se la base capirebbe? Non esiste ...

Diciotti - Giarrusso : "No a procedere? Attivisti M5s capirebbero" : In secondo luogo, non condivido l'assunto che se questa è una mia linea politica, di per sé diventa una linea politica dello Stato, altrimenti dovremmo dedurre che decido io, che lo Stato sono io". E'...

Diciotti - Gasparri : “Salvini ha tutelato interessi pubblici”. Giarrusso : “Da M5s nessun imbarazzo. Il voto? Decideremo” : “Propongo alla Giunta il diniego all’autorizzazione a procedere”. Questa la decisione del presidente della Giunta e relatore Maurizio Gasparri sul caso della nave ‘Diciotti’ e che riguarda il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “La decisione del presidente Gasparri non ci imbarazza. Noi terremo sempre fede ai valori del Movimento” afferma Mario Michele Giarrusso, che tuttavia non svela come il M5S voterà né in Giunta né in Aula di Palazzo ...

Diciotti - Giarrusso : “Per Morra M5s si gioca credibilità? Si assumerà responsabilità delle sue parole” : “Per Nicola Morra il M5s si giocherà la sua credibilità se non voterà a favore dell’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini? Ognuno ritiene quello che crede su questa vicenda e se ne assumerà la responsabilità”. Così replica piccato il senatore pentastellato Michele Giarrusso, membro della Giunta per le elezioni e le immunità, dopo l’intervista al Fatto quotidiano del collega, nella quale Morra rivendica come ...

Diciotti - Giarrusso : “Esamineremo e decideremo”. Malan (FI) : “M5s voterà no dimostrando menzogne di questi anni” : Scontro in Giunta per le elezioni e immunità del Senato sulla memoria di Matteo Salvini, per il quale il Tribunale dei ministri ha richiesto l’autorizzazione di procedere sul caso Diciotti, e i documenti allegati da Conte, Di Maio e Toninelli, con i quali l’esecutivo intende estendere la responsabilità a tutto l’esecutivo, come scelta collegiale. “Anche io responsabile. Il ministro attuò l’indirizzo politico del governo”, ...

Migranti - Giarrusso M5S 'Su Diciotti decisione del Governo - memoria del premier Conte e dei ministri' : Con un assist nei suoi confronti in serata era intervenuto il premier Giuseppe Conte affermando: 'la responsabilità politica è mia'. Stamattina il senatore Giarrusso ribadisce che fu 'una decisione ...

Diciotti - il grillino Giarrusso conferma la svolta : "Presto Conte e Toninelli...". La fine ridicola del M5s : "Matteo Salvini a processo? Non ci sono precedenti: è la prima volta che un Ministro fa qualcosa nell'interesse dello Stato e viene indagato". Mario Giarrusso, senatore M5s, espone la nuova linea anti-giustizialista imposta da Luigi Di Maio ai manettari grillini, che fino a poche ore fa erano dispos

Diciotti - Giarrusso (M5s) : “In Giunta memoria Conte - Di Maio e Toninelli. È stata decisione di tutto il Governo” : “Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepresidente Di Maio e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli depositeranno”, presso la Giunta per le Immunità del Senato, “una memoria, spiegando che sul caso Diciotti ci sia stata una decisione che coinvolge tutto il Governo, con responsabilità anche di altri ministri e del Presidente Consiglio stesso”. Lo annuncia in una nota il senatore del M5S ...