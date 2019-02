Brunetta | governo si arrende a manovra

Consob - Brunetta : “Savona? Persona competente - specie in questo governo di scappati di casa. Basta con fibrillazioni” : “Paolo Savona alla presidenza dela Consob? Dal punto di vista professionale, Paolo Savona è certamente competente, adeguato, conosciuto a livello nazionale e internazionale. In tempo di scappati di casa al governo, questa non è poca cosa“. Così, a Radio Radicale, il deputato di Forza Italia Renato Brunetta risponde a Lanfranco Palazzolo sulla nomina di Paolo Savona a presidente della Consob. “Per quanto riguarda i profili di ...

Governo : Brunetta - FI - - sarà obbligato a manovra economica correttiva già da prossima primavera : Roma, 14 gen 11:52 - , Agenzia Nova, - Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia, scrive in una nota che "il Governo sarà obbligato ad... , Com,

Brunetta : 'Siamo in recessione e la colpa è (quasi) esclusivamente di questo governo' : Sul suo blog personale 'Free News Online', l’economista ed accademico di Forza Italia, il deputato Renato Brunetta, ha fatto il punto della situazione, enunciando le sue valutazioni tecniche sia sull'andamento dell'economia italiana, sia sui contenuti della manovra di bilancio targata Movimento 5 Stelle-Lega. Brunetta: 'L'Italia sta per entrare in recessione' Per l'ex ministro della pubblica amministrazione e per l’innovazione, l'economia ...

Banca Carige - Brunetta (FI) : 'Governo M5S-Lega come il PD - decreto fotocopia - vergogna' : Con un post sul proprio sito personale, il deputato ed economista forzista Renato Brunetta ha detto la sua sul salvataggio della Banca Carige, situata in Liguria, ad opera della maggioranza governativa diretta dall'asse M5S-Lega. Brunetta: 'M5S-Lega si sono infilati in una lite accesa con il PD' A detta dell'ex ministro della Pubblica amministrazione e dell’innovazione, il governo M5S-Lega, incoscientemente, si sarebbe infilato in una furibonda ...

Legge di Bilancio : Brunetta - FI - - esperienza governo gialloverde ormai chiusa - difficile superare tutto il 2019 : Roma, 23 dic 17:22 - , Agenzia Nova, - Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia, scrive in una nota di "come si può lontanamente immaginare... , Com,

Brunetta : ''In 6 mesi questo Governo ha fatto perdere agli italiani 250 miliardi di euro' : Intervenuto ieri alla Camera dei Deputati, il deputato ed economista Renato Brunetta ha comunicato le sue valutazioni sulla manovra di bilancio dopo l'arretramento con l'Ue da parte del Governo gialloverde sul deficit, dal 2,4% al 2,04%. A questo proposito, il deputato forzista ha esordito, sbeffeggiando prima Casalino e poi il vicepremier Di Maio: "Quel genio della comunicazione di Rocco Casalino si è inventato una cosa che suonava bene e cioè, ...