Anima Holding acquista altre azioni proprie

Piazza Affari : rally per Anima Holding : Seduta decisamente positiva per il principale asset manager indipendente in Italia , che tratta in rialzo del 2,26%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Anima Holding evidenzia un ...

Anima Holding - a gennaio raccolta netta positiva per 142 milioni : La raccolta netta di risparmio gestito, escluse le deleghe assicurative di ramo I, del Gruppo Anima, nel mese di gennaio 2019, è stata positiva per circa 142 milioni di euro il totale delle masse ...

Anima Holding continua il piano di buy-back : Anima Holding , dal 28 gennaio al 1 febbraio 2019, ha acquistato 919.143 azioni ordinarie ad un prezzo medio di 3,6612 euro per un controvalore pari a 3.365.207,35 euro. Al 4 febbraio, il gruppo ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Anima Holding : Ottima performance per il principale asset manager indipendente in Italia , che scambia in rialzo del 3,62%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al ...

Anima Holding - assemblea delibera riacquisto azioni e nomina amministratore : L'assemblea di Anima Holding ha deliberato per la parte ordinaria l'autorizzazione all' acquisto e alla disposizione di azioni proprie secondo i termini di legge e la nomina di un amministratore. In ...