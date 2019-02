Al Napoli non succede niente, sta disputando un campionato normale

ilnapolista

(Di lunedì 18 febbraio 2019) È finito un ciclo Cosaal. Secondo me alnonperfettamente nulla. Semplicemente sta facendo un. Senza infamia né lode, ed è secondo (perché nettamente superiore alle altre che la inseguono) e può ancora giocarsi una competizione europea. Il problema, se vogliamo trovarlo, è nella depressione ambientale che si è creata già in estate con la scelta di non concedere la campagna abbonamenti, che oggi è uno dei motivi della presenza esigua di tifosi allo stadio.L’incredibile gioia popolare, l’aggregazione spontanea, l’emozione del Davide contro Golia, ricamata dal manifesto del giuoco che innamorava trasversalmente mezzo mondo, è venuta a mancare e con essa l’emozione di credere all’impossibile: vincere in Italia. In soldoni, è finito un ciclo, e bisogna aprirne un altro, ripartendo da zero, o quasi. ...