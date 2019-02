«Una imprenditrice di razza» Dolore e cordoglio per la morte di Daniela Conti

"Se non è più mio - non sarà di ness Una " - così l'imprenditrice barese ha ordinato ai killer di uccidere l'amante : La 54enne Vincenza Mariani ha deciso di uccidere l'ex compagno che l'aveva lasciata per tornare con la moglie, ingaggiando un killer con 5mila euro, due giorni prima della laurea della figlia

Storia di Una mamma imprenditrice stanca di essere forte : Sono stanca di essere forte.Da quando sono mamma non ho più avuto paura di superare nessun ostacolo, ho passato periodi di forte difficoltà economica, ho affrontato malattie e imprevisti come un pilastro di ferro piantato per terra: inamovibile.Ho deciso di intraprendere una strada lavorativa non facile e diventare imprenditrice. Ho deciso di farlo con un progetto sociale, mondo difficile perchè mi trovo a combattere ogni ...