Multa senza indirizzo o numero civico : quando è nulla e non va pagata : Multa senza indirizzo o numero civico: quando è nulla e non va pagata Una Multa senza indirizzo completo oppure con qualche omissione, ad esempio la mancanza del numero civico o l’errore nella trascrizione dell’indirizzo stesso, può essere considerata nulla? Oppure va obbligatoriamente pagata perché l’errore non inficia sulla regolarità della sanzione? Innanzitutto occorre sapere che una Multa può essere dichiarata nulla per un vizio di ...

Travolto da un’auto e ricoverato - gli arriva la Multa perché la bici era senza campanello : Il ciclista è finito in ospedale con varie fratture e una prognosi di 40 giorni. L'automobilista ha ammesso le sue colpe ma per gli agenti della municipale andava multato anche la vittima dell'incidente per la mancanza del campanello sulla sua mountain bike.Continua a leggere

Sonora Multa a Wind Tre per l’abuso dei dati dei clienti - anche senza il loro consenso : Wind Tre incassa una multa ragguardevole ma (ancor più) significativa. Il Garante ha previsto una sanzione di 600.000 euro ai danni dell'operatore unico, reo di aver utilizzato in modo inappropriato i dati dei suoi clienti, naturalmente con fini commerciali e in qualche caso, contro la loro volontà. Come ci comunica anche Mondomobileweb, proprio il Garante ha stabilito che l'operatore di Wind Tre ha violato la normativa per la protezione dei ...

Multa da 100 euro al vicesindaco di Trieste Paolo Polidori per aver buttato le coperte al senzatetto : Cento euro di Multa per avere gettato nel cassonetto dell'indifferenziata - anziché in quelli gialli destinati ai tessili - le povere cose del clochard romeno di via Carducci. E' l'ammenda che è stata comminata dalla Polizia locale di Trieste al vicesindaco, Paolo Polidori, travolto nei giorni scorsi da una bufera mediatica per avere gettato nella spazzatura le coperte e i vestiti di un senzatetto ed essersene poi vantato sul suo ...

Fa una serata musicale senza autorizzazione - Multato a Siracusa : Continuano senza sosta i controlli amministrativi operati dagli Agenti della Polizia di Stato in servizio la Divisione Pas della Questura di Siracusa. Nei giorni scorsi sono stati effettuati numerosi ...