Il Napoli si inceppa | col Toro resta senza gol

(Di domenica 17 febbraio 2019) La Juventus ringrazia i 'cugini' del Torino e chiude virtualmente il campionato. Il pareggio (0-0) al San Paolo delcon i granata, allunga a 13 lunghezze il vantaggio in classifica dei bianconeri e li tranquillizza definitivamente in vista di un finale di stagione che appare ormai scontato. Il, incerottato per i troppi infortuni e indebolito dalle partenze sul mercato invernale, non riesce a chiudere una partita per lunghi tratti dominata. Il Torino ha il merito di difendersi sempre con ordine e vigore e nel finale arriva anche a sfiorare la vittoria. Ancelotti schiera la migliore squadra disponibile, dimostrando in tal modo di non voler abbandonare le ultime velleita' di rincorsa alla Juventus, quantomeno prima dello scontro diretto al San Paolo di inizio marzo.In questa decisione il tecnico dei partenopei e' evidentemente favorito dal risultato d'andata della sfida ...