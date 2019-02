Bambini che cadono sotto i colpi della nostra indifferenza

L'abbraccio di ex compagni e studenti commuove il medico che salva i Bambini : Franco Locatelli, oncoematologo pediatrico dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, è ritornato a Lovere per un incontro speciale.

Troupe Rai aggredita - giovane chiede scusa a giornalista Piervincenzi : “Non volevamo che riprendessero i Bambini - sono dispiaciuto” : “sono venuti senza chiedere un permesso. Ho già chiamato il mio avvocato per preparare una denuncia, perché non mi pare giusto. La gente deve sapere che hanno pubblicato solo una parte del video, non tutto. Mettessero il video intero per capire cos’è successo”. Queste le prime parole di Jhonny Di Pietrantonio, il ventenne che a Pescara ha aggredito lunedì scorso la Troupe di Rai Due con il giornalista Daniele Piervincenzi, nel ...

Paura per Wanda Nara - sasso contro la sua auto : a bordo c’erano anche i Bambini : Attimi di Paura per Wanda Nara mentre al volante della sua auto stava accompagnando i figli alla scuola calcio a Como: in zona San Siro, direzione autostrada Milano-Laghi, un sasso ha colpito il finestrino della macchina dell’agente e moglie di Mauro Icardi. L’episodio non ha avuto conseguenze. ...

Ad Alba si formano - gratuitamente - volontari che leggono i libri ai Bambini : La biblioteca Giovanni Ferrero di Alba, in provincia di Cuneo, organizza un corso di formazione gratuito per volontari lettori che si terrà nei giorni 22-23 marzo , dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, ...

"Attacco al cervello". L'inchiesta di PresaDiretta sulle sostanze tossiche che quotidianamente mettono a rischio la salute dei Bambini : "Il cervello è diverso da tutti gli altri organi: si può vivere con un solo rene ma non si può vivere con metà cervello. Abbiamo bisogno di un cervello perfettamente funzionante". Philippe Grandjean, professore aggiunto all'Università di Harvard, intervistato da Lisa Iotti per la puntata di PresaDiretta intitolata "Attacco al cervello" in onda sabato 16 febbraio alle 21.45, è uno dei più massimi ...

Yemen - “basta vendere armi italiane alla coalizione saudita che uccide i Bambini” : la petizione di Save the Children : “Mamma e papà sono bruciati. Sono morti. Siamo tutti morti”. Wafa ha quattro anni e sua sorella Shaida ne ha due. Sono state ferite duramente un attacco aereo nella città portuale di Hodeida, in Yemen, a giugno 2018. I genitori hanno perso la vita e le bambine hanno dovuto subire numerose operazioni chirurgiche per estrarre le schegge delle bombe che hanno colpito la loro casa. Queste bombe si fabbricano anche in Italia. Come documentano ...

In tour con delfino Denny : Roche al fianco Bambini con diabete : Roma, 15 feb., askanews, - 'Favoliamo con Denny', è questo il nome dell'iniziativa, sostenuta da Fondazione Roche e dall'Associazione giovani diabetici, che vuole portare in 16 principali reparti di ...

Neuroblastoma - scoperta sostanza che frena il tumore più diffuso nei Bambini : Un gruppo di ricerca internazionale ha lavorato alla messa a punto di una nuova molecola capace di arrestare la proliferazione delle cellule cancerogene del Neuroblastoma, uno dei tumori più diffuso in età pediatrica, in particolare tra i bambini che hanno meno di 5 anni. Lo studio, che ha ricevuto anche il sostegno dell'Airc, (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) in particolare è stato condotto da parte dei ricercatori dipartimento ...

Diecimila Bambini uccisi o mutilati in un anno - il prezzo delle guerre (con armi anche italiane) : Quasi 1 bambino su 5 vive in aree colpite da conflitti armati. Nel solo 2017 sono stati oltre 10mila i minori uccisi o mutilati. Ogni anno si stima che 100.000 neonati muoiono per le cause indirette delle guerre, come fame e malattie. Sono i numeri drammatici contenuti nell'ultimo rapporto di Save the Children. L'organizzazione umanitaria punta il dito anche contro l'Italia dove si continuano a produrre bombe destinate alla Coalizione saudita ...

La Lega vuole che vadano a processo anche Bambini di 12 anni : Arriva una legge targata Lega contro le baby gang. Firmata da tutti i deputati del partito di via Bellerio presenti nella Commissione Giustizia. Sarà incardinata a breve ed è stata richiesta anche la firma del Movimento 5 stelle. La Proposta di legge prevede di abbassare il limite dell'imputabilità da 14 a 12 anni. Al momento chi commette un reato sotto i 14 anni non viene considerato 'punibile'. Ovvero "non ...

12 arresti a Napoli in una banda che usava Bambini per spacciare cocaina : I minorenni venivano usati da un'organizzazione criminale per nascondere o consegnare le dosi di droga. La piazza di spaccio era attiva nel quartiere Ponticelli

Napoli - usavano anche i Bambini per nascondere e consegnare la cocaina : 12 arresti : I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, coadiuvati dai colleghi della Dda (Direzione Distrettuale Antimafia), hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 soggetti, accusati, a vario titolo, di traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini degli inquirenti sono cominciate in seguito alle indagini della Procura partenopea circa l'omicidio di Mariano Bottari, il quale venne ucciso a Portici, sempre nel ...

Un uomo colombiano che ha abusato sessualmente di 276 Bambini è stato condannato a 60 anni di carcere : Un uomo colombiano che ha abusato sessualmente di 276 bambini è stato condannato a 60 anni di carcere. Juan Carlos Sánchez Latorre ha commesso gli abusi tra il 2007 e il 2008, quando aveva trent’anni: con un falso nome contattava