Travolto da un' auto in via della Chimera | 54enne finisce in ospedale con trauma cranico

Attraversa la strada con le cuffiette e viene Travolto da un’auto - muore 15enne in bici : Lo studente si trovava ricoverato in rianimazione all'ospedale di Treviso da venerdì scorso: troppo gravi le lesioni riportate nel sinistro avvenuta a Resana. Il papà di Mohammed, 53 enne, a seguito un incidente stradale dell’anno scorso, è ancora invalido.Continua a leggere

Guarda ragazza - Travolto da auto : ANSA, - PATERNO', CATANIA,, 14 FEB - Investito e massacrato di botte per aver Guardato una ragazza. E' quanto ha subito un 21enne di Paternò che è stato ricoverato in ospedale. In carcere con l'accusa ...

Travolto da un’auto e ricoverato - gli arriva la multa perché la bici era senza campanello : Il ciclista è finito in ospedale con varie fratture e una prognosi di 40 giorni. L'automobilista ha ammesso le sue colpe ma per gli agenti della municipale andava multato anche la vittima dell'incidente per la mancanza del campanello sulla sua mountain bike.Continua a leggere

Travolto sulla statale mentre andava a lavoro morì sul colpo : condannato automobilista : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Morto Travolto dalla propria auto in Alto Adige : Un anziano è Morto stamani a Terlano, un paese poco distante da Bolzano, probabilmente travolto dalla propria auto nel cortile di casa. Secondo le prime informazioni, l’anziano stava controllando il mezzo, col cofano aperto, ma l’auto è scivolata, probabilmente a causa della molta neve. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo da sotto il mezzo e le forze ...

Alto Adige - anziano muore Travolto dalla sua auto nel cortile di casa - : successo a Terlano, un paese poco distante da Bolzano. L'uomo stava controllando la macchina, col cofano aperto, quando il veicolo - forse a causa della molta neve - è scivolato e l'ha investito. ...

Alto Adige - anziano muore Travolto dalla sua auto nel cortile di casa : Alto Adige, anziano muore travolto dalla sua auto nel cortile di casa È successo a Terlano, un paese poco distante da Bolzano. L’uomo stava controllando la macchina, col cofano aperto, quando il veicolo - forse a causa della molta neve - è scivolato e l’ha investito. Inutili i soccorsi Parole chiave: ...

Maltempo e neve in Alto Adige : Travolto dalla propria auto - anziano muore a Terlano : Tragedia questa mattina a Terlano, località poco distante da Bolzano: un uomo sarebbe stato travolto dalla propria auto nel cortile di casa. L’anziano stava controllando il mezzo, col cofano aperto, ma l’auto sarebbe scivolata, probabilmente a causa della neve. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari. Sul posto i vigili del fuoco per estrarre la vittima da sotto il mezzo. L'articolo Maltempo e neve in Alto Adige: travolto ...

Incidente mortale a Terlano : muore Travolto dalla sua auto : Terlano . Incidente mortale questa mattina , domenica 3 febbraio 2019, a Terlano nel cortile di una casa in via Castel Greifenstein. Un anziano del posto che stava controllando il motore della sua ...

Incidente fatale sulla 121 : cerca di far partire l'auto a strappo ma viene Travolto da un furgone : Secondo quanto emerso dalla cronaca locale, l'auto dell'uomo, una Y10, si era fermata a 300 metri dalla stazione di benzina a causa della mancanza di carburante. Antonio e l'amico che era con lui in ...

Nereo Murari - fermata l'automobilista pirata che ha Travolto e ucciso il clochard a Roma : Rintracciata e fermata dalla polizia locale la donna alla guida dell'auto che lo scorso 7 gennaio a Corso d'Italia, travolse e uccise Nereo Murari, il senza fissa dimora di origine veronese, amato e rispettato da tutto il quartiere. Si tratta di una donna italiana di 56 anni.La polizia locale del Gruppo Parioli ha rintracciato la donna e si è proceduto al fermo. Nei suoi confronti ci sarebbero "fondati indizi di colpevolezza".Partendo ...

Clochard Travolto e ucciso a Roma - fermata la donna alla guida dell'auto pirata : Svolta nelle indagini sulla morte di Nereo, il senzatetto di Porta Pia morto lo scorso 7 gennaio mentre attraversava la strada

Tassista ferma l'auto per soccorrere feriti in incidente : ma viene Travolto e ucciso : Una morte assurda, causata da una condotta altrettanto assurda da parte di un automobilista che ha causato un incidente e poi ha pensato bene di andarsene. I feriti se la caveranno, ma a perdere la...

Soccorre fidanzati feriti in un incidente : tassista Travolto e ucciso da due auto|foto : Il 47enne stava aiutando due fidanzati di 21 e 19 anni rimasti incastrati in una Fiat 600, speronata da una Audi guidata da un 26enne, che è fuggito. Il pirata della strada è stato poi trovato a casa sua