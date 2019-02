Ragazza uccisa in Pakistan Tutti assolti i parenti

Ragazza uccisa in Pakistan : assolti padre - zio e fratello : Un tribunale pachistano ha assolto "per mancanza di prove certe" il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, la 25enne italo-pachistana portata via da Brescia nell'aprile del 2018 per costringerla a nozze combinate nel Paese d'origine della famiglia e poi uccisa perche' le aveva rifiutate. I familiari avevano inizialmente detto che Sana era morta per cause naturali, ma l'autopsia rivelo' che era stata strangolata. La giovane Pakistana era ...

Ragazza trovata morta - corpo in una valigia ai lati della strada : 'Non è stata uccisa lì' : Una Ragazza di 24 anni trovata morta dentro una valigia con mani e piedi legati. Era scomparsa lo scorso 29 gennaio e da quel giorno di lei non si era avuta più notizia. La vittima si chiama Valerie ...

Chieti : Ragazza di 24 anni - al quarto mese di gravidanza - uccisa da un malore improvviso : Ieri, 5 febbraio, a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, una giovane ragazza di origini albanesi di 24 anni, Joanna Hoxha, ha avuto un improvviso malore nella casa dove viveva con il suo compagno, molto conosciuto in città poiché gestisce due diversi locali. La giovane era incinta di quattro mesi e fino al momento del malessere non aveva avuto alcuna avvisaglia che le facesse pensare di stare male. Secondo Chietitoday.it, soltanto nelle ...

«Addio Lulu - che vedevi la bellezza nei dettagli» La lettera alla Ragazza uccisa in Marocco : L’ex fidanzato di Louisa Vesterager Jespersen, sgozzata da estremisti dell’Isis, le ha dedicato un pensiero su Facebook

“Amavi girare il mondo senza paura” - la commovente lettera alla Ragazza uccisa in Marocco : La straziante lettera di addio dell'ex ragazzo della 24enne danese Louisa Jesperen, una delle due turiste barbaramente violentate uccise e decapitate in Marocco durante una escursione in montagna: "La tua vita potrà anche non essere stata lunga, ma è stata ricca di esperienze. Se volevi qualcosa, era molto difficile fermarti. Hai viaggiato in tutto il mondo e non ti sei mai fatta fermare dai pericoli".Continua a leggere