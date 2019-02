Palermo | due extracomunitari bloccano ladro che tenta di rubare auto | giovane in manette

Palermo : bancarotta fraudolenta - arrestati due noti imprenditori e sequestri per 15 mln : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo di Regione ed eseguendo un provvedimento emesso dal Tribunale, hanno posto agli arresti domiciliari due noti imprenditori

Mafia a Palermo - fermate 7 persone. Tra loro due "figli d'arte" : Palermo, askanews, - Ci sono anche un nipote e un figlio d'arte tra le sette persone fermate dalla Direzione AntiMafia di Palermo nell ambito dell'indagine che ha fatto luce sulla ricostituzione della ...

Mafia a Palermo : fermate 7 persone - tra loro due 'figli d'arte : Palermo, 22 gen., askanews, - Sette persone sono state fermate dalla Direzione AntiMafia di Palermo nell'ambito dell'indagine che lo scorso 4 dicembre fece luce sulla ricostituzione della nuova ...

Mafia - parlano due pentiti e scatta il blitz a Palermo : 7 fermi. Volevano ricreare la Cupola : Ai magistrati hanno confermato la riorganizzazione di Cosa nostra, svelando le sue dinamiche interne e fornendo elementi importanti a carico di Leandro Greco, Calogero Lo Piccolo e Giovanni Sirchia. Fermati insieme ad altre quattro persone, tutte accusate di volere ridare vita alla Cupola. Il decreto di fermo emesso dalla Dda – nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal capo dell’AntiMafia di Palermo Francesco Lo Voi, ...

Palermo : violenta rapina su pianerottolo - arrestati due giovani : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - A una svolta la violenta rapina perpetrata lo scorso luglio a Palermo in danno di una cittadina raggiunta sul pianerottolo di casa. Di quella rapina dovranno rispondere due palermitani di Brancaccio, Benedetto Basile, 31enne e Davide Kevin Mattiolo, 20enne, nei cui con

Maltempo Palermo - emergenza freddo : due nuovi dormitori per senzatetto : Da lunedì prossimo Palermo potrà contare su due nuovi poli per l’accoglienza di persone senza dimora. Si tratta di due delle tre strutture previste da un più ampio intervento di azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa, realizzato da una Ats (Associazione temporanea di scopo) tra Istituto Don Calabria (ente capofila), Centro diaconale La Noce – Istituto Valdese, La Panormita Onlus (ente collegato alla Caritas Diocesana ...

Mafia : arresti Palermo - il racconto del pentito che si autoaccusa di due omicidi (2) : (AdnKronos) - Il collaboratore di giustizia Sergio Macaluso, secondo gli inquirenti, "aveva commesso l’omicidio di Giuseppe Lo Baido con la complicità del cognato Corrado Spataro e l’omicidio di Giuseppe Cusumano con la complicità dell’altro cognato, Domenico Spataro, il quale aveva sostituito il fr

Palermo : omicidio Ferrera - oggi interrogatorio di moglie e due figli : Palermo, 17 dic.. (AdnKronos) - Si terrà questa mattina, a partire dalle 9.30, davanti al gip di Palermo Walter Turturici, l’udienza di convalida del fermo di Salvatrice Spataro, casalinga di 45 anni, e di Vittorio e Mario Ferrera, 21 e 20 anni, accusati di avere ucciso nella notte tra venerdì e sab

Palermo - oscuro affare di famiglia : ex militare ucciso a coltellate da moglie e due figli : "Mio marito era un violento": un affare di famiglia dai contorni ancora incerti, è stato 'risolto' tra stretti congiunti, forse non in un impeto di follia condivisa, ma in esecuzione a un piano premeditato. Ha confessato Salvatrice Spataro, casalinga di 45 anni, e con lei, a seguire, due dei suoi quattro figli, Vittorio di 21 e Mario di 20. Insieme, nella notte tra venerdì e sabato, hanno ucciso Pietro Ferrera, 45 anni, capofamiglia, ...

Ucciso a coltellate a Palermo : confessano la moglie e i due figli : Roma, 15 dic., askanews, - Sarebbero stati in tre, la moglie S.P. e i due figli, ad uccidere a coltellate, nel letto, il 45enne Pietro Ferrera, a Palermo. Secondo quanto trapela dagli interrogatori, ...

Ucciso nel sonno con 20 coltellate : "Era violento" | Palermo - la moglie e i due figli hanno confessato : La vittima, Pietro Ferrara, aveva 45 anni. In casa al momento del delitto c'erano due figli della coppia. E' stata la donna a chiamare i soccorsi. L'uomo sarebbe stato Ucciso prima con alcune coltellate inferte dalla moglie e subito dopo dai figli

Palermo - ucciso nel sonno a coltellate La moglie e due figli confessano il delitto : La coppia ha 4 figli, la donna esasperata dai continui litigi. In manette anche i ragazzi di 20 e 21 anni

Ucciso nel sonno a Palermo - moglie e due figli confessano. 'Ci maltrattava da anni' : Dramma durante la notte a Palermo in un'abitazione di in via Falsomiele. Una donna, Salvatrice Spataro , si è accusata dell'omicidio del marito, Pietro Ferrera , entrambi 45enni, accoltellando mentre ...