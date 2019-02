Lautaro Martinez può diventare grande in assenza di Maurito

lanotiziasportiva

: 'Contento per la vittoria e per il gol': parola di #Lautaro Martinez! ????? #RapidInter #ForzaInter ???? - Inter : 'Contento per la vittoria e per il gol': parola di #Lautaro Martinez! ????? #RapidInter #ForzaInter ???? - Inter : ??? | 'Il rigore? Ho fiducia in me stesso'. #Lautaro Martinez dopo #RapidInter ?? - DiMarzio : 'Quando arrivai all’ #Inter, Mauro mi disse: 'Se hai bisogno chiamami, ho sempre il telefono acceso'' ?? Lautaro… -

(Di sabato 16 febbraio 2019), l’uomo dei gol ­vittoria, si è preso la copertina della rinascita nerazzurra e ora cerca di guadagnarsi e meritarsi ancora più fiducia e più spazio.Perché nel giro di sei giorni ha fatto vedere di che pasta è fatto veramente: a Parma ha segnato nell’ennesima giornata di buio di Icardi in campionato, a Vienna ha fatto l’immediato bis il giorno dopo in cui Mauro si è tirato fuori dall’Europa League.Nel pieno della tormenta icardiana, insomma,ha dato prova dimaturità. E non deve essere stato facile, vista la profonda amicizia con l’ex capitano e la gratitudine nei suoi confronti per come è stato «coccolato» in questi mesi nerazzurri.Finora il numero 10 è stato legato a filo doppio con il numero 9, ma a questo punto serve emanciparsi e ballare da solo. L’amicizia non si tocca, ci mancherebbe, ma il 21enne di Bahia Blanca ha tutto per non ...