Google Chrome sta testando un layout a griglia per le schede e potrebbe impedire ai siti

Google Chrome potrebbe consentire agli utenti di condividere collegamenti a specifiche sezioni di pagine web : Google sta attualmente sperimentando un nuovo metodo di ancoraggio con cui gli utenti possono creare e condividere collegamenti che porteranno a una determinata frase o sezione di una pagina web. La funzione è ancora in fase di sviluppo ma ci vorranno diversi mesi per vederlo nella versione stabile di Google Chrome, a patto che Google decida di implementarlo. L'articolo Google Chrome potrebbe consentire agli utenti di condividere collegamenti a ...

Google medita di concentrare sempre più elementi in basso su Chrome : Google sta eseguendo dei test sul suo browser Chrome, spostando o introducendo elementi nella parte inferiore del display dei nostri smartphone: diamogli un'occhiata. L'articolo Google medita di concentrare sempre più elementi in basso su Chrome proviene da TuttoAndroid.

Come trasferire le password salvate su Google Chrome : Le password proteggono il nostro accesso a svariati servizi online (banche, email, postazioni di telelavoro, di streaming e moltissimo altro). Su PC sono il modo privilegiato per identificarci, ancora l’identificazione biometrica (tramite impronte, iride, ecc.) non è molto diffusa. Per ragioni di sicurezza non si dovrebbe mai utilizzare la stessa password su più servizi e le […] Come trasferire le password salvate su Google Chrome

Google Chrome per Android aggiunge il supporto per la funzione multi resume : La versione Android di Google Chrome aggiunge il supporto per la ripresa multipla di applicazioni, in vista dell'arrivo di Android Q e degli smartphone pieghevoli. L'articolo Google Chrome per Android aggiunge il supporto per la funzione multi resume proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome - nell’aggiornamento arrivano comandi da tastiera per audio e video : The Chrome browser app for mobile devices is seen on the screen of a portable device on Google Chrome (Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images) L’utilizzo del mouse diminuirà in seguito all’aggiornamento di Google Chrome, che consentirà agli utenti di controllare i contenuti audio e video tramite scorciatoie da tastiera. Il browser di Google continua a semplificare la navigazione e la gestione dei contenuti. L’aggiornamento alla versione 73 di ...

Chrome : Google lavora al tema scuro automatico di Windows 10 : Da svariate settimane a questa parte Google sta lavorando incessantemente per introdurre un tema scuro bello e coerente per Chrome Desktop con diversi aggiornamenti rilasciati periodicamente sul ramo Canary. L’ultimo update, tuttavia, ci ha sorpreso particolarmente perchè, oltre ad aver migliorato ed affinato la feature con dei colori più eleganti, l’ha anche resa automatica in base alle impostazioni predefinite di Windows 10: ...

Google Chrome 73 beta testa la modalità scura - aggiunge nuove funzioni di sincronizzazione e altro : La beta 73 di Google Chrome introduce la modalità scura, nuovi funzioni di sincronizzazione, supporto per Auto PiP e altro. L'articolo Google Chrome 73 beta testa la modalità scura, aggiunge nuove funzioni di sincronizzazione e altro proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia Chrome OS 72 con l’integrazione di Google Assistant e altre novità : Il team di Chrome OS ha dato il via al rilascio della versione 72, introducendo alcune interessanti novità. Scopriamo insieme quali sono L'articolo Google rilascia Chrome OS 72 con l’integrazione di Google Assistant e altre novità proviene da TuttoAndroid.

TimberX è un lettore musicale che supporta Wear OS - Android Auto - Chromecast e Google Assistant : TimberX è un lettore multimediale open source particolarmente versatile che supporta vari fattori di forma per adattarsi a varie tipologie di dispositivi e piattaforme, tra cui smartphone e tablet, dispositivi Wear OS by Google, Android Auto, dispositivi con Google Assistant, Chromecast e altri dispositivi di trasmissione. L'articolo TimberX è un lettore musicale che supporta Wear OS, Android Auto, Chromecast e Google Assistant proviene da ...

Chrome OS si prepara a introdurre le routine di Google Assistant e una pagina di gestione con le app Android : Il canale Canary di Chrome si è arricchito di una nuova pagina di gestione delle app, attivata da un apposito flag. Scopriamo come funziona L'articolo Chrome OS si prepara a introdurre le routine di Google Assistant e una pagina di gestione con le app Android proviene da TuttoAndroid.

Google ha fatto un’estensione per Chrome che controlla se le nostre password sono ancora sicure : password Checkup verifica che gli account non siano stati violati e suggerisce di cambiare password se nota qualcosa di strano